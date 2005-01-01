Моуринью – о втором голе Ориги: «В матче команд U-15 о таком мяче вы бы сказали: «Дети спят»

Бывший главный тренер «Реала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал второй гол нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

На 79-й минуте английская команда быстро разыграла угловой и после прострела в штрафную защитника Трента Александера-Арнольда бельгиец беспрепятственно отправил мяч в сетку. Счет стал 4:0, что позволило красным выйти в финал по сумме двух встреч.

«Если вы увидите такой гол в матче команд до 14 или до 15 лет, вы скажете: «Дети спят, у детей нет менталитета для игры в футбол, они должны изучать основы игры». Но мы говорим о лучших игроках в мире, и этот пропущенный мяч действительно показывает вам психологическое состояние [футболистов «Барселоны»].

В перерыве я сказал, что если «Ливерпуль» забьет второй гол, [каталонцам] будет очень трудно справиться с атмосферой [на трибунах «Энфилда»], а с ней действительно невероятно тяжело справиться.

Но в «Барселоны одни из лучших игроков в мире. Это их естественная среда обитания – играть на таком уровне. Для них естественная среда обитания – играть против «Реала», в финале и полуфинале Лиги чемпионов каждый сезон.

Мне очень сложно это объяснить, весьма трудно поверить, что после победы моей команды в первом матче со счетом 3:0 во втором мы проиграем – 4:0.

Я хотел бы, чтобы Вальверде попытался объяснить [это поражение], но мне кажется, ему это будет очень трудно сделать», – приводит слова Моуринью Goal со ссылкой на beIN SPORTS..