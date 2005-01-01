Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Моуринью – о втором голе Ориги: «В матче команд U-15 о таком мяче вы бы сказали: «Дети спят»

    Бывший главный тренер «Реала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал второй гол нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

    На 79-й минуте английская команда быстро разыграла угловой и после прострела в штрафную защитника Трента Александера-Арнольда бельгиец беспрепятственно отправил мяч в сетку. Счет стал 4:0, что позволило красным выйти в финал по сумме двух встреч.

    «Если вы увидите такой гол в матче команд до 14 или до 15 лет, вы скажете: «Дети спят, у детей нет менталитета для игры в футбол, они должны изучать основы игры». Но мы говорим о лучших игроках в мире, и этот пропущенный мяч действительно показывает вам психологическое состояние [футболистов «Барселоны»].

    В перерыве я сказал, что если «Ливерпуль» забьет второй гол, [каталонцам] будет очень трудно справиться с атмосферой [на трибунах «Энфилда»], а с ней действительно невероятно тяжело справиться.

    Но в «Барселоны одни из лучших игроков в мире. Это их естественная среда обитания – играть на таком уровне. Для них естественная среда обитания – играть против «Реала», в финале и полуфинале Лиги чемпионов каждый сезон.

    Мне очень сложно это объяснить, весьма трудно поверить, что после победы моей команды в первом матче со счетом 3:0 во втором мы проиграем – 4:0.

    Я хотел бы, чтобы Вальверде попытался объяснить [это поражение], но мне кажется, ему это будет очень трудно сделать», – приводит слова Моуринью Goal со ссылкой на beIN SPORTS..

    • В финале «Ливерпуль» встретится с победителем пары «Аякс»«Тоттенхэм» (первая игра – 1:0).
    • Матч между амстердамцами и лондонцами пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:30
    Комментарии3
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69922
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru