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    Клопп – об игре Алисона: «Не знаю, как ему это удается»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после крупной победы в ответном полуфинале Лиги чемпионов над «Барселоной» (4:0) высказался о сейвах Алисона.

    «То, как он делает эти спасения, это его по-настоящему сильное качество.

    Есть и другие голкиперы с эффектной игрой, но Алисон всегда выбрасывался на мяч. Не знаю, как ему это удается», – сказал главный тренер английской команды.

    • «Ливерпуль» обыграл каталонцев с общим счетом – 4:3 и прошел в финал ЛЧ.
    • Годом ранее на стадии 1/4 финала «Рома» выбила «Барселону», проиграв первый матч – 1:4 (4:4 – общий счет).

    Две минуты, которые подарили нам чудо

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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