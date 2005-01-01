Венгер: «Энфилд» – причина, по которой «Ливерпуль» успешно играет в ЛЧ»

Арсен, самый раскаленный стадион - это Селтик Парк. Энфилд безумно крут, но у шотландцев ещё и национально-религиозное самосознание плюсуется.
Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер видит большую роль в успехах «Ливерпуля» в домашнем стадионе команды. Мерсисайдцы вышли в финал Лиги чемпионов, обыграв «Барселону» (4:0), проиграв первый матч в Испании (0:3).
«Почему «Ливерпуль» успешно играет в Лиге чемпионов? Все просто. Это – «Энфилд». Самый раскаленный стадион в Европе и единственный, куда не хочется ехать. Здесь особенная атмосфера», – приводит слова Венгера FootballLondon с отсылкой на BeIN Sports.
- Юрген Клопп третий раз в карьере выходит в финал Лиги чемпионов.
- Ранее он проиграл с «Боруссией» Д и «Ливерпулем» «Баварии» и «Реалу» соответственно.
- «Арсенал» Арсена Венгера в 2006-м выходил в финал ЛЧ, но проиграл «Барселоне».