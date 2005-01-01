Венгер: «Энфилд» – причина, по которой «Ливерпуль» успешно играет в ЛЧ»

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер видит большую роль в успехах «Ливерпуля» в домашнем стадионе команды. Мерсисайдцы вышли в финал Лиги чемпионов, обыграв «Барселону» (4:0), проиграв первый матч в Испании (0:3).

«Почему «Ливерпуль» успешно играет в Лиге чемпионов? Все просто. Это – «Энфилд». Самый раскаленный стадион в Европе и единственный, куда не хочется ехать. Здесь особенная атмосфера», – приводит слова Венгера FootballLondon с отсылкой на BeIN Sports.