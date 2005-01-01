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    Венгер: «Энфилд» – причина, по которой «Ливерпуль» успешно играет в ЛЧ»

    Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер видит большую роль в успехах «Ливерпуля» в домашнем стадионе команды. Мерсисайдцы вышли в финал Лиги чемпионов, обыграв «Барселону» (4:0), проиграв первый матч в Испании (0:3).

    «Почему «Ливерпуль» успешно играет в Лиге чемпионов? Все просто. Это – «Энфилд». Самый раскаленный стадион в Европе и единственный, куда не хочется ехать. Здесь особенная атмосфера», – приводит слова Венгера FootballLondon с отсылкой на BeIN Sports.

    • Юрген Клопп третий раз в карьере выходит в финал Лиги чемпионов.
    • Ранее он проиграл с «Боруссией» Д и «Ливерпулем» «Баварии» и «Реалу» соответственно.
    • «Арсенал» Арсена Венгера в 2006-м выходил в финал ЛЧ, но проиграл «Барселоне».

    Источник: beIN Sports

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    Сегодня, 07:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1454

      Danish Dynamite 41 минуту назад

      Арсен, самый раскаленный стадион - это Селтик Парк. Энфилд безумно крут, но у шотландцев ещё и национально-религиозное самосознание плюсуется.

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