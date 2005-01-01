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    Моуринью: «Невозможное возможно, но такого я не ожидал. У камбэка «Ливерпуля» одно имя – Юрген»

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от выхода «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.

    Красные обыграли «Барселону» со счетом 4:3 после поражения 0:3 в матче на «Камп Ноу».

    «Я говорил, что невозможно возможно и видел причины, почему подобное может произойти, но такого явно не ожидал.

    У этого камбэка одно имя – Юрген. Этот камбэк не связан с тактикой или философией игры. Это произошло благодаря сердцу и душе тренера, невероятному чувству сопереживания, которое он привил своим игрокам.

    Они рисковали завершить свой прекрасный сезон ни с чем. А сейчас они в одном шаге от победы в Лиге чемпионов.

    И Юрген заслужил ее. Его работа в «Ливерпуле» прекрасна – его бойцовский дух и умение сыграть без травмированного игрока определенно сказался на команде», – сказал португалец в эфире beIN SPORTS.

    • Мы выглядели просто ошеломляюще. В своей жизни я видел много футбольных матчей, но ни один не был похож на этот», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча.

    Две минуты, которые подарили нам чудо

    Источник: beIN SPORTS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1963

      mutabor0992 1 час назад

      И эта вонючка пытается к празднику присоседиться!!!

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