Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александер-Арнольд – лучший ассистент «Ливерпуля» в сезоне. У него 15 голевых передач

    «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Барселону» (3:0; 4:3 по сумме).

    Четвертый гол забил нападающий Дивок Ориги после передачи защитника Трентом Александером-Арнольдом с углового.

    Ассист стал для англичанина 15-м во всех турнирах текущего сезона. Это лучшая статистика команды по количеству голевых передач.

    • Воспитанник «Ливерпуля» проводит 3 сезон во взрослой команде.
    • 20-летний англичанин принял участие в 38 играх всех турниров сезона.

    Две минуты, которые подарили нам чудо

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2019 00:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 8 мая 2019, 06:15

      Достойный конкурент Киммиха за звание лучшего правого защитника мира, если не сейчас, то в ближайшем будущем - точно.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11