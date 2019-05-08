Александер-Арнольд – лучший ассистент «Ливерпуля» в сезоне. У него 15 голевых передач

Достойный конкурент Киммиха за звание лучшего правого защитника мира, если не сейчас, то в ближайшем будущем - точно.
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Барселону» (3:0; 4:3 по сумме).
Четвертый гол забил нападающий Дивок Ориги после передачи защитника Трентом Александером-Арнольдом с углового.
Ассист стал для англичанина 15-м во всех турнирах текущего сезона. Это лучшая статистика команды по количеству голевых передач.
- Воспитанник «Ливерпуля» проводит 3 сезон во взрослой команде.
- 20-летний англичанин принял участие в 38 играх всех турниров сезона.
Две минуты, которые подарили нам чудо