Александер-Арнольд – лучший ассистент «Ливерпуля» в сезоне. У него 15 голевых передач

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Барселону» (3:0; 4:3 по сумме).

Четвертый гол забил нападающий Дивок Ориги после передачи защитника Трентом Александером-Арнольдом с углового.

Ассист стал для англичанина 15-м во всех турнирах текущего сезона. Это лучшая статистика команды по количеству голевых передач.

Воспитанник «Ливерпуля» проводит 3 сезон во взрослой команде.

20-летний англичанин принял участие в 38 играх всех турниров сезона.

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