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    Покеттино: «Нам нужно больше свободы, чтобы хорошо сыграть с «Аяксом». «Тоттенхэму» нечего терять.

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино дал интервью перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов с «Аяксом».

    «Аякс» был очень хорош в Лондоне в первые полчаса. Это талантливая команда с сильными игроками и очень хорошим тренером. Она всецело заслужила играть на этой стадии.

    Все наши футболисты очень важны. Хын-Мин Сон пропустил первый матч, и он главный, кто расстроился после красной карточки в субботу. Однако куда важнее игра команды в целом.

    Отрицательный результат первого матча, безусловно, осложняет нам задачу на завтра, но ничто еще не решено. Мы знаем, что должны выигрывать и показать свой лучший футбол. Это потрясающий момент для нас.

    Нас ждет увлекательный матч. Здорово участвовать в полуфинале. Нам нужно больше свободы, чтобы хорошо сыграть завтра, ведь нам нечего терять.

    Йохан Кройф был гением, которым я всегда восторгался. Почти 20 лет я жил в одном с ним городе [Барселоне], но на другой его стороне. Я играл с его сыном Жорди. Он дарил вдохновение и был невероятным человеком. Мне очень приятно находиться здесь сейчас и готовиться к полуфиналу Лиги чемпионов.

    Никто не думал, что на последней неделе сезона у нас будет возможность сыграть в финале Лиги чемпионов. Нам нужно насладиться этим моментом и верить.

    Мы проживаем сон. Пять лет назад нашей целью было сократить отставание от топ-4. Потом – попасть в Лигу чемпионов. Потом – выйти в плей-офф. А теперь мы в полуфинале», – сказал тренер.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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