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    Суарес: «Уважаю болельщиков «Ливерпуля» и клуб. Не буду праздновать, если забью»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес дал интервью перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против «Барселоны».

    Экс-игрок красных забил один гол в первом матче, который закончился со счетом 3:0.

    «Понимающие и любящие футбол люди знают, насколько важен был мой гол в первой встрече. Я всем сердцем уважаю болельщиков «Ливерпуля» и извиняюсь за празднование того мяча.

    Я благодарен болельщикам «Ливерпуля» и клубу в целом. Разумеется, не буду праздновать, если я забью [в ответном матче]. Я поступил так же после гола «Гронингену» в составе «Аякса», – сказал 32-летний уругваец.

    • Суарес выступал за английский клуб с января-2011 по июль-2014, забив 69 голов в 110 матчах всех турниров.
    • Сумма его перехода в каталонский клуб составила 82 миллиона евро.
    • Ранее стали известны стартовые составы команд. Начало – в 22:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      Mirriing 56 минут назад

      Сейсас, конечно, ему так можно говорить, он же в лучшей ситуации. А когда неопределенность была, забил, радовался больше всех. Я был, честно, поражен его поведением

      1
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      Рейтинг: +1154

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Суарес, укуси какашку до крови.

      1
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      Рейтинг: +547

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Если б сказал, что из уважения забивать не будет, тогда я бы понял, что уважает Ливерпуль..)))

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      Рейтинг: +414

      Санёк 17 1 час назад

      А его всё равно освистывать будут

      1
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      Рейтинг: +4403

      _Marqella_ 1 час назад

      Суарес подленький человечек, помниться как он специально наступил на спину защитнику Зенита Томашу Губочану...))

      4
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      Рейтинг: +647

      Maxi_7 1 час назад

      Вот же змеюка изворотливая))

      -1
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      Рейтинг: +666

      Derzkiy1 1 час назад

      В барселоне больше всех радовался

      2
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      Рейтинг: +774

      Mirak92 > Derzkiy1 1 час назад

      Успез и бизнесс два змея,кто мы такие,что бы судить его?

      -2
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