Суарес: «Уважаю болельщиков «Ливерпуля» и клуб. Не буду праздновать, если забью»

Сейсас, конечно, ему так можно говорить, он же в лучшей ситуации. А когда неопределенность была, забил, радовался больше всех. Я был, честно, поражен его поведением
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес дал интервью перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против «Барселоны».
Экс-игрок красных забил один гол в первом матче, который закончился со счетом 3:0.
«Понимающие и любящие футбол люди знают, насколько важен был мой гол в первой встрече. Я всем сердцем уважаю болельщиков «Ливерпуля» и извиняюсь за празднование того мяча.
Я благодарен болельщикам «Ливерпуля» и клубу в целом. Разумеется, не буду праздновать, если я забью [в ответном матче]. Я поступил так же после гола «Гронингену» в составе «Аякса», – сказал 32-летний уругваец.
- Суарес выступал за английский клуб с января-2011 по июль-2014, забив 69 голов в 110 матчах всех турниров.
- Сумма его перехода в каталонский клуб составила 82 миллиона евро.
- Ранее стали известны стартовые составы команд. Начало – в 22:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.