Суарес: «Уважаю болельщиков «Ливерпуля» и клуб. Не буду праздновать, если забью»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес дал интервью перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против «Барселоны».

Экс-игрок красных забил один гол в первом матче, который закончился со счетом 3:0.

«Понимающие и любящие футбол люди знают, насколько важен был мой гол в первой встрече. Я всем сердцем уважаю болельщиков «Ливерпуля» и извиняюсь за празднование того мяча.

Я благодарен болельщикам «Ливерпуля» и клубу в целом. Разумеется, не буду праздновать, если я забью [в ответном матче]. Я поступил так же после гола «Гронингену» в составе «Аякса», – сказал 32-летний уругваец.