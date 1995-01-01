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    Экс-спартаковец Паршивлюк интересен «Локомотиву» и «Динамо»

    Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк может продолжить карьеру в «Локомотиве» или «Динамо». Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственный источник.

    Информация о факте переговоров и потенциальной сумме трансфера отсутствует.

    Паршивлюк пополнил состав ростовского клуба в июле 2017 года, перейдя из «Анжи». Во втором сезоне за клуб забил гол и отдал ассист в 25-ти играх всех турниров. Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста команды Валерия Карпина в 3,5 миллиона евро. Его текущий контракт истекает в июне.

    • Воспитанник «Спартака» Паршивлюк с 2008 по 2016 год выступал за главную команду красно-белых.
    • «Я благодарен за все Леониду Федуну, команде, болельщикам. Я вырос в «Спартаке», 20 лет провел в системе клуба, но сейчас наши пути разошлись. Никогда в жизни не скажу о «Спартаке» ничего плохого», – ранее сказал футболист в интервью «СЭ».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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