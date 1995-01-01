Экс-спартаковец Паршивлюк интересен «Локомотиву» и «Динамо»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк может продолжить карьеру в «Локомотиве» или «Динамо». Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственный источник.

Информация о факте переговоров и потенциальной сумме трансфера отсутствует.

Паршивлюк пополнил состав ростовского клуба в июле 2017 года, перейдя из «Анжи». Во втором сезоне за клуб забил гол и отдал ассист в 25-ти играх всех турниров. Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста команды Валерия Карпина в 3,5 миллиона евро. Его текущий контракт истекает в июне.