Паршивлюк: «Никогда в жизни не скажу о «Спартаке» ничего плохого. Я благодарен Федуну, команде, болельщикам»

Неожиданно -такое не часто услышишь от бывших воспитанников Спартака...
Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал, что матч 23-го тура со «Спартаком» (2:1) не был для него особенным.
Футболист заявил, что ему уже нечего что-то доказывать московскому клубу, из которого он ушел почти три года назад.
– Роман Еременко и Ивелин Попов оказались не нужны «Спартаку». Удивились?
– Конечно. Не буду ворошить их прошлое. У них свои вопросы к «Спартаку», не хочу туда лезть. Но мое мнение – игроки такого класса пригодились бы любой команде РПЛ.
– Вам не кажется странным, что игроки уходят из «Спартака» и начинают показывать футбол высокого уровня?
– Все-таки «Спартак» – другая история. Другое давление, завышенные требования к футболистам.
– Для Попова и Еременко матч со «Спартаком» был очень важен?
– Это были не матчи жизни для них, но принципиальные. Им точно было что доказывать. Себе, кому-то еще. Игра точно стояла особняком.
– А для вас?
– Уже нет. Прошло много времени после моего ухода. Мне не нужно кому-то что-то доказывать.
– Как сдержать эмоции в себе, если объявляют состав «Ростова», а фан-сектор «Спартака» встречает вас овацией?
– Я этого не слышал, так как был в раздевалке. Мне очень приятно, что болельщики красно-белых меня любят, но я отбрасываю эмоции. Есть 90 минут и нужно их отработать, обыграть соперника. Я уважаю фанатов «Спартака», это взаимно.
– Получается, что время лечит? Все-таки уход из «Спартака» получился болезненным.
– Я благодарен за все Леониду Федуну, команде, болельщикам. Я вырос в «Спартаке», 20 лет провел в системе клуба, но сейчас наши пути разошлись. Никогда в жизни не скажу о «Спартаке» ничего плохого.
- Паршивлюк – воспитанник академии «Спартака».
- За основную команду красно-белых 30-летний защитник выступал с 2007-го по 2016 год.
- Всего игрок провел за москвичей 173 встречи, записав на свой счет три мяча и 16 голевых передач.