Паршивлюк: «Никогда в жизни не скажу о «Спартаке» ничего плохого. Я благодарен Федуну, команде, болельщикам»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал, что матч 23-го тура со «Спартаком» (2:1) не был для него особенным.

Футболист заявил, что ему уже нечего что-то доказывать московскому клубу, из которого он ушел почти три года назад.

– Роман Еременко и Ивелин Попов оказались не нужны «Спартаку». Удивились?

– Конечно. Не буду ворошить их прошлое. У них свои вопросы к «Спартаку», не хочу туда лезть. Но мое мнение – игроки такого класса пригодились бы любой команде РПЛ.

– Вам не кажется странным, что игроки уходят из «Спартака» и начинают показывать футбол высокого уровня?

– Все-таки «Спартак» – другая история. Другое давление, завышенные требования к футболистам.

– Для Попова и Еременко матч со «Спартаком» был очень важен?

– Это были не матчи жизни для них, но принципиальные. Им точно было что доказывать. Себе, кому-то еще. Игра точно стояла особняком.

– А для вас?

– Уже нет. Прошло много времени после моего ухода. Мне не нужно кому-то что-то доказывать.

– Как сдержать эмоции в себе, если объявляют состав «Ростова», а фан-сектор «Спартака» встречает вас овацией?

– Я этого не слышал, так как был в раздевалке. Мне очень приятно, что болельщики красно-белых меня любят, но я отбрасываю эмоции. Есть 90 минут и нужно их отработать, обыграть соперника. Я уважаю фанатов «Спартака», это взаимно.

– Получается, что время лечит? Все-таки уход из «Спартака» получился болезненным.

– Я благодарен за все Леониду Федуну, команде, болельщикам. Я вырос в «Спартаке», 20 лет провел в системе клуба, но сейчас наши пути разошлись. Никогда в жизни не скажу о «Спартаке» ничего плохого.