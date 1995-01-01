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    Паршивлюк: «Никогда в жизни не скажу о «Спартаке» ничего плохого. Я благодарен Федуну, команде, болельщикам»

    Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал, что матч 23-го тура со «Спартаком» (2:1) не был для него особенным.

    Футболист заявил, что ему уже нечего что-то доказывать московскому клубу, из которого он ушел почти три года назад.

    – Роман Еременко и Ивелин Попов оказались не нужны «Спартаку». Удивились?

    – Конечно. Не буду ворошить их прошлое. У них свои вопросы к «Спартаку», не хочу туда лезть. Но мое мнение – игроки такого класса пригодились бы любой команде РПЛ.

    – Вам не кажется странным, что игроки уходят из «Спартака» и начинают показывать футбол высокого уровня?

    – Все-таки «Спартак» – другая история. Другое давление, завышенные требования к футболистам.

    – Для Попова и Еременко матч со «Спартаком» был очень важен?

    – Это были не матчи жизни для них, но принципиальные. Им точно было что доказывать. Себе, кому-то еще. Игра точно стояла особняком.

    – А для вас?

    – Уже нет. Прошло много времени после моего ухода. Мне не нужно кому-то что-то доказывать.

    – Как сдержать эмоции в себе, если объявляют состав «Ростова», а фан-сектор «Спартака» встречает вас овацией?

    – Я этого не слышал, так как был в раздевалке. Мне очень приятно, что болельщики красно-белых меня любят, но я отбрасываю эмоции. Есть 90 минут и нужно их отработать, обыграть соперника. Я уважаю фанатов «Спартака», это взаимно.

    – Получается, что время лечит? Все-таки уход из «Спартака» получился болезненным.

    – Я благодарен за все Леониду Федуну, команде, болельщикам. Я вырос в «Спартаке», 20 лет провел в системе клуба, но сейчас наши пути разошлись. Никогда в жизни не скажу о «Спартаке» ничего плохого.

    • Паршивлюк – воспитанник академии «Спартака».
    • За основную команду красно-белых 30-летний защитник выступал с 2007-го по 2016 год.
    • Всего игрок провел за москвичей 173 встречи, записав на свой счет три мяча и 16 голевых передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3346

      Старикан 27 минут назад

      Неожиданно -такое не часто услышишь от бывших воспитанников Спартака...

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      Рейтинг: +844

      FRZZ 1 час назад

      Молодец!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +681

      GermanVo 1 час назад

      Ты для нас всегда останешься Спартаковцем!!! Шл.хе питерской поучиться бы у тебя, как надо к болельщикам и клубу, который тебя воспитал относиться.

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