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    Рибери: «Продолжу карьеру, но еще не знаю, где. Точно буду возвращаться в Мюнхен»

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери рассказал о планах после ухода из «Баварии». Ранее клуб объявил, что в июне француз покинет клуб после 12-ти лет выступлений.

    «Я определенно продолжу карьеру, но пока слишком рано говорить, в каком именно клубе. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что буду возвращаться в Мюнхен. Моя семья и я действительно счастливы здесь.

    Посмотрим, что произойдет в будущем. Я хочу попасть туда, где буду чувствовать себя как дома. Это самый главный момент», – цитирует 36-летнего игрока официальный сайт Бундеслиги.

    • Рибери пополнил состав «Баварии» в июле 2007 года, перейдя из «Марселя» за 30 миллионов евро.
    • Он выиграл с клубом 22 трофея, включая 8 титулов чемпиона Германии и Лигу чемпионов-2012/13.
    • В текущем сезоне забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 36 играх всех соревнований.
    • Известно, что мюнхенцы также не будут продлевать контракт с 35-летний Арьеном Роббеном.

    Источник: Официальный сайт Бундеслиги

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