Рибери: «Продолжу карьеру, но еще не знаю, где. Точно буду возвращаться в Мюнхен»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери рассказал о планах после ухода из «Баварии». Ранее клуб объявил, что в июне француз покинет клуб после 12-ти лет выступлений.

«Я определенно продолжу карьеру, но пока слишком рано говорить, в каком именно клубе. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что буду возвращаться в Мюнхен. Моя семья и я действительно счастливы здесь.

Посмотрим, что произойдет в будущем. Я хочу попасть туда, где буду чувствовать себя как дома. Это самый главный момент», – цитирует 36-летнего игрока официальный сайт Бундеслиги.