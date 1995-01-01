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    «Чемпионат»: Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове»

    По информации «Чемпионата», полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может перебраться в «Тамбов» в летнее трансферное окно, если команда выйдет в РПЛ.

    Тамбовчане намерены предложить контракт 35-летнему футболисту, если петербуржцы откажутся продлевать с ним истекающее в июне соглашение. Россиянин не будет против перехода в тамбовский клуб.

    • С 2001-го по 2003 год Жирков выступал за «Спартак» из Тамбова, уроженцем которого является.
    • За три тура до конца первенства ФНЛ «Тамбов» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.
    • В текущем сезоне Жирков провел за сине-бело-голубых 10 игр в РПЛ и сделал три голевые передачи.
    • Сегодня ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» продлил контракт с защитником.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4539

      prezent2017 5 минут назад

      Утка, Жирик уже продлил контракт.

      1
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      Рейтинг: +330

      Киркинитидец 23 минуты назад

      уф! хорошо пошла... Дзюбу,коко и мамая тоже в Тамбов на перевоспитание! и будут рвать всех как тузик тапки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +330

      Киркинитидец 31 минуту назад

      я теперь буду симпатизироватьТамбову! Тамбов - Барселона... это круто!пойду хряпну сотку..!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +330

      Киркинитидец 34 минуты назад

      это Родина! а она священна... удачи-Юра!

      1
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      Рейтинг: +1385

      giluxa1963 1 час назад

      он любой команде пользу принесет

      2
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      Рейтинг: +3378

      Lester84 1 час назад

      Да он может сыграть еще сезон-другой в команде и поприличнее - типа Ростова, Оренбурга или Арсенала. Да и с зарплатами у них все прилично

      0
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      Рейтинг: +19221

      афоня72 1 час назад

      Вначале пишут, что Зенит продлил контракт..потом подают если не продлят..
      не последовательно как то!!

      1
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      Рейтинг: +5471

      KLIM777 > афоня72 50 минут назад

      просто журналисты у нас в стране пидварасы по окончанию сезона строить карьеру начинают

      0
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      Рейтинг: +152

      Вальдемар IV 1 час назад

      меняют на 6 очей

      1
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      Рейтинг: +772

      Mirak92 1 час назад

      Вернуться в самое начало

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      Рейтинг: +2294

      САДЫЧОК > Mirak92 1 час назад

      Главное , чтобы не в конец !

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