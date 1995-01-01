«Чемпионат»: Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове»

Утка, Жирик уже продлил контракт.
По информации «Чемпионата», полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может перебраться в «Тамбов» в летнее трансферное окно, если команда выйдет в РПЛ.
Тамбовчане намерены предложить контракт 35-летнему футболисту, если петербуржцы откажутся продлевать с ним истекающее в июне соглашение. Россиянин не будет против перехода в тамбовский клуб.
- С 2001-го по 2003 год Жирков выступал за «Спартак» из Тамбова, уроженцем которого является.
- За три тура до конца первенства ФНЛ «Тамбов» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.
- В текущем сезоне Жирков провел за сине-бело-голубых 10 игр в РПЛ и сделал три голевые передачи.
- Сегодня ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» продлил контракт с защитником.