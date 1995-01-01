«Чемпионат»: Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове»

По информации «Чемпионата», полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может перебраться в «Тамбов» в летнее трансферное окно, если команда выйдет в РПЛ.

Тамбовчане намерены предложить контракт 35-летнему футболисту, если петербуржцы откажутся продлевать с ним истекающее в июне соглашение. Россиянин не будет против перехода в тамбовский клуб.