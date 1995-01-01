Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Гюндоган: «Роналду – игрок мирового класса, а Месси – заоблачного уровня»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что не может сравнить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, так как они находятся на разных уровнях.

    «Для меня Месси всегда был на отличном от других уровне. Криштиану Роналду – игрок мирового класса после Месси, но для меня он не на находится на том же заоблачном уровне, что и Лионель.

    Я не думаю, что когда-нибудь в футболе вновь будет такой же игрок, как Месси. Поэтому мы должны наблюдать за ним и наслаждаться, пока он все еще здесь. Я его большой фанат», – сказал Гюндоган.

    • В своей карьере Месси провел на клубном уровне 683 игры, забил 600 голов и сделал 240 результативных передач. На счету Роналду 601 мяч и 213 передач в 801-м матче.
    • Оба игрока по пять выигрывали престижную индивидуальную награду «Золотой мяч».
    • Месси – 10-кратный чемпион Испании и четырехкратный победитель Лиги чемпионов. Роналду – трижды выигрывал АПЛ, дважды – Примеру, один раз – Серию А и пять раз – Лигу чемпионов.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69753
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru