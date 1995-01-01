Гюндоган: «Роналду – игрок мирового класса, а Месси – заоблачного уровня»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что не может сравнить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, так как они находятся на разных уровнях.
«Для меня Месси всегда был на отличном от других уровне. Криштиану Роналду – игрок мирового класса после Месси, но для меня он не на находится на том же заоблачном уровне, что и Лионель.
Я не думаю, что когда-нибудь в футболе вновь будет такой же игрок, как Месси. Поэтому мы должны наблюдать за ним и наслаждаться, пока он все еще здесь. Я его большой фанат», – сказал Гюндоган.
- В своей карьере Месси провел на клубном уровне 683 игры, забил 600 голов и сделал 240 результативных передач. На счету Роналду 601 мяч и 213 передач в 801-м матче.
- Оба игрока по пять выигрывали престижную индивидуальную награду «Золотой мяч».
- Месси – 10-кратный чемпион Испании и четырехкратный победитель Лиги чемпионов. Роналду – трижды выигрывал АПЛ, дважды – Примеру, один раз – Серию А и пять раз – Лигу чемпионов.