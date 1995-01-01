Гюндоган: «Роналду – игрок мирового класса, а Месси – заоблачного уровня»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что не может сравнить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, так как они находятся на разных уровнях.

«Для меня Месси всегда был на отличном от других уровне. Криштиану Роналду – игрок мирового класса после Месси, но для меня он не на находится на том же заоблачном уровне, что и Лионель.

Я не думаю, что когда-нибудь в футболе вновь будет такой же игрок, как Месси. Поэтому мы должны наблюдать за ним и наслаждаться, пока он все еще здесь. Я его большой фанат», – сказал Гюндоган.