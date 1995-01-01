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    Гвардиола – лучший тренер АПЛ в апреле. «Сити» выиграл 5 матчей из 5, пропустив один мяч

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан АПЛ лучшим тренером по итогам апреля.

    В прошлом месяце «Сити» провел пять матчей и одержал пять побед с общей разницей мячей 9-1.

    В борьбе за награду Гвардиола обошел Юргена Клоппа («Ливерпуль»), Скотта Паркера («Фулхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»). Испанский специалист получил приз лучшему тренеру месяца в АПЛ в седьмой раз в карьере.

    За тур до окончания текущего розыгрыша Премьер-лиги «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ливерпуль» на одно очко.

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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