РФС подал заявку на использование VAR в ответных полуфиналах Кубка России

РФС направил заявку в Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) об использовании видеопомощника арбитра (VAR) в ответных встречах 1/2 финала Кубка России, рассказал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

«РФС направил заявку в IFAB об использовании системы в ответных полуфинальных играх Кубка страны. Решение станет известно до конца недели», – сообщил Калошин.

Ответные полуфинальные игры турнира 15 мая. «Ростов» дома сыграет против «Локомотива» (первый матч – 2:2), а «Арсенал» на своем поле встретится с «Уралом» (первая игра – 0:1).

VAR применялся в первых матчах 1/2 финала Кубка России.