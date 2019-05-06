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    Агент: «Не исключено, что Мохаммади окажется в «Зените». Есть интерес и от других команд»

    Агент левого защитника «Ахмата» Милада Мохаммади Шандор Варга не исключил переход своего клиента в «Зенит» этим летом.

    Сегодня информацию об этом опубликовал «Чемпионат».

    «Пока бы не хотелось это комментировать. Я сейчас нахожусь в России. Надо немного подождать. Но не исключено, что он окажется в Питере. «Зенит» сейчас чемпион, все хотят туда перейти. Есть интерес и от других команд. Больше говорить на эту тему не хотелось бы», – сказал Варга.

    • Иранец перешел в российский клуб из «Рах Ахана» в феврале 2016 года за 300 тысяч евро.
    • В текущем сезоне 25-летний футболист провел за «Ахмат» 27 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт Мохаммади с грозненцами истекает в июне.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3488

      Агасфер 1 час назад

      Миллер могёт,ему все трансферы-по бухгалтеру!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1200

      Kollljan 1 час назад

      Зачем Зениту этот отстой?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +149

      Вальдемар IV 1 час назад

      надо побольше рубануть бабла

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4022

      ilichkadr 1 час назад

      Хотеть не вредно, а левоногие (Ракитский, Жирков) в Зените уже есть.

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