Агент: «Не исключено, что Мохаммади окажется в «Зените». Есть интерес и от других команд»

Агент левого защитника «Ахмата» Милада Мохаммади Шандор Варга не исключил переход своего клиента в «Зенит» этим летом.

Сегодня информацию об этом опубликовал «Чемпионат».

«Пока бы не хотелось это комментировать. Я сейчас нахожусь в России. Надо немного подождать. Но не исключено, что он окажется в Питере. «Зенит» сейчас чемпион, все хотят туда перейти. Есть интерес и от других команд. Больше говорить на эту тему не хотелось бы», – сказал Варга.