Агент: «Не исключено, что Мохаммади окажется в «Зените». Есть интерес и от других команд»

Миллер могёт,ему все трансферы-по бухгалтеру!
Агент левого защитника «Ахмата» Милада Мохаммади Шандор Варга не исключил переход своего клиента в «Зенит» этим летом.
Сегодня информацию об этом опубликовал «Чемпионат».
«Пока бы не хотелось это комментировать. Я сейчас нахожусь в России. Надо немного подождать. Но не исключено, что он окажется в Питере. «Зенит» сейчас чемпион, все хотят туда перейти. Есть интерес и от других команд. Больше говорить на эту тему не хотелось бы», – сказал Варга.
- Иранец перешел в российский клуб из «Рах Ахана» в феврале 2016 года за 300 тысяч евро.
- В текущем сезоне 25-летний футболист провел за «Ахмат» 27 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- Контракт Мохаммади с грозненцами истекает в июне.