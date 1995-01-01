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    «МЮ» предложит «Ювентусу» за Канселу 50 миллионов и Дармиана

    «Манчестер Юнайтед» хочет купить у «Ювентуса» правого защитника Жоау Канселу, сообщает Tuttomercatoweb.

    Английский клуб готов предложить за португальца 50 миллионов евро и в добавок к этому включить в сделку игрока обороны Маттео Дармиана [стоимость итальянца оценивается в 10 миллионов].

    • Канселу перешел в туринский клуб из «Валенсии» прошлым летом за 40 миллионов евро.
    • В этом сезоне защитник провел за «Ювентус» 32 матча, забил один гол и сделал восемь результативных передач.
    • Контракт 24-летнего футболиста с бело-черными рассчитан до 2023 года.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5432

      KLIM777 36 минут назад

      шило на мыло))

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