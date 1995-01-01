«МЮ» предложит «Ювентусу» за Канселу 50 миллионов и Дармиана

шило на мыло))
«Манчестер Юнайтед» хочет купить у «Ювентуса» правого защитника Жоау Канселу, сообщает Tuttomercatoweb.
Английский клуб готов предложить за португальца 50 миллионов евро и в добавок к этому включить в сделку игрока обороны Маттео Дармиана [стоимость итальянца оценивается в 10 миллионов].
- Канселу перешел в туринский клуб из «Валенсии» прошлым летом за 40 миллионов евро.
- В этом сезоне защитник провел за «Ювентус» 32 матча, забил один гол и сделал восемь результативных передач.
- Контракт 24-летнего футболиста с бело-черными рассчитан до 2023 года.