«МЮ» предложит «Ювентусу» за Канселу 50 миллионов и Дармиана

«Манчестер Юнайтед» хочет купить у «Ювентуса» правого защитника Жоау Канселу, сообщает Tuttomercatoweb.

Английский клуб готов предложить за португальца 50 миллионов евро и в добавок к этому включить в сделку игрока обороны Маттео Дармиана [стоимость итальянца оценивается в 10 миллионов].