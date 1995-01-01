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    Влашич: «В ЛЧ мне было играть легче, чем в некоторых матчах РПЛ. Здесь команды стоят перед штрафной вдесятером»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением об уровне РПЛ и рассказал, сможет ли он остаться в московском клубе в следующем сезоне.

    Хорват перешел в ЦСКА из «Эвертона» прошлым летом на правах годичной аренды.

    «Когда я переходил в РПЛ, я знал, что по уровню она идет сразу после топ-5 европейских чемпионатов. Теперь я знаю, что это очень трудная лига. Голов забивается немного, команды ориентированы на оборону. Тренер Гончаренко сказал нам интересную информацию: из всех мировых чемпионатов российская лига является третьей по наименьшему количеству забитых голов! Лучший бомбардир лиги имеет в своем активе 12 мячей.

    В РПЛ есть искусственные поля, потому что [в некоторых регионах] натуральная трава не может расти из-за сильных холодов. Набирать очки на таких полях – это искусство. Скажу вам прямо: мне было легче играть в Лиге чемпионов, чем в некоторых матчах РПЛ. В ЛЧ идет открытый футбол, а здесь против ЦСКА соперники закрываются, выставляя 10 человек перед штрафной площадкой.

    Узнают ли меня болельщики на улицах Москвы? Да, фанаты меня знают. Когда я сюда приехал, меня узнавали только поклонники ЦСКА, а теперь меня узнают и другие. Например, когда мы победил «Спартак» (2:0) в московском дерби, его фанаты хотели сфотографироваться со мной. А ведь «Спартак» – это самый большой соперник ЦСКА.

    Есть ли возможность остаться в ЦСКА после истечения срока аренды? Мне очень здесь нравится – отличный тренер Гончаренко, хорошая команда. Мы можем только процветать. Я не против остаться в ЦСКА, но больше всего меня волнует позиция «Эвертона». Если какой-то клуб предложит за меня больше, им будет все равно, чего хочу я.

    Генеральный директор ЦСКА сказал, что я слишком дорог для них? Да, он говорил это в январе. Если мы займем третье место в РПЛ, мы попадем в квалификацию Лиги чемпионов, а будем вторыми, пройдем сразу в групповой раунд. Осталось еще четыре тура [Влашич давал интервью до игры 27-го тура с «Динамо» (2:2)], все возможно. В Лиге чемпионов зарабатываются большие деньги, так что кто знает», – сказал Влашич.

    В текущем сезоне Влашич провел за ЦСКА 29 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и семью результативными передачами.

    Источник: Sportske Novosti

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3475

      Агасфер 5 минут назад

      А вы мослами пошибче шевелите,как в прошлом сезоне,а то после нового года ходите пешком,пытаясь провести позиционные атаки.Пока защитники пять пасов между собой не сделают-атака не начинается! И ведь нет треугольника Лёша-Вася-Серёга,а манера появилась всё та же!Откуда? Неужели "воздушно-капельным путём и это передаётся???

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