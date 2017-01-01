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    Daily Express: «Барселона» может купить Ляказетта за 70 миллионов

    Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт этим летом может продолжить карьеру в Испании.

    По информации Daily Express, французом интересуется «Барселона», которая ищет долгосрочную замену Луису Суаресу.

    Как сообщает источник, каталонцы могут заплатить за 27-летнего футболиста до 70 миллионов фунтов стерлингов.

    • Лаказетт перешел в лондонский клуб из «Лиона» в 2017 году за 53 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард провел за «Арсенал» 46 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.
    • Контракт француза с лондонцами рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Daily Express

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1140

      SarJr 34 минуты назад

      Можно не надо пожалуйста....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      Vlad Mourinho > SarJr 21 минуту назад

      ахахах в голос)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +378

      FENIX-SL 1 час назад

      а вот это опасная покупка для соперников Барсы
      ибо он точно вольется в их игру

      3
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    • ...
      Рейтинг: +374

      LMI 2 часа назад

      А нам в обратку Суареса за 20

      2
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