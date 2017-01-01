Daily Express: «Барселона» может купить Ляказетта за 70 миллионов

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт этим летом может продолжить карьеру в Испании.

По информации Daily Express, французом интересуется «Барселона», которая ищет долгосрочную замену Луису Суаресу.

Как сообщает источник, каталонцы могут заплатить за 27-летнего футболиста до 70 миллионов фунтов стерлингов.