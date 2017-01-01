Daily Express: «Барселона» может купить Ляказетта за 70 миллионов

Можно не надо пожалуйста....
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт этим летом может продолжить карьеру в Испании.
По информации Daily Express, французом интересуется «Барселона», которая ищет долгосрочную замену Луису Суаресу.
Как сообщает источник, каталонцы могут заплатить за 27-летнего футболиста до 70 миллионов фунтов стерлингов.
- Лаказетт перешел в лондонский клуб из «Лиона» в 2017 году за 53 миллиона евро.
- В этом сезоне форвард провел за «Арсенал» 46 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.
- Контракт француза с лондонцами рассчитан до июня 2022 года.