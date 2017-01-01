Васин не сыграл с «Динамо» из-за мышечного спазма. К матчу с «Зенитом» он будет готов

Стал известен характер травмы защитника ЦСКА Виктора Васина, из-за которой он пропустил матч 27-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:2).

Как сообщает «Чемпионат», на разминке перед игрой 30-летний футболист почувствовал мышечный спазм. Тренерский штаб армейцев принял решение не рисковать его здоровьем и выпустил на поле Георгия Щенникова.

Отмечается, что к прежним травмам Васина нынешнее повреждение не имеет отношения, поэтому он будет готов к матчу 28-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится 12 мая.

Игрок пропустил более года из-за разрыва передней крестообразной связки колена и только в марте вернулся в строй.