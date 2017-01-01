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    Васин не сыграл с «Динамо» из-за мышечного спазма. К матчу с «Зенитом» он будет готов

    Стал известен характер травмы защитника ЦСКА Виктора Васина, из-за которой он пропустил матч 27-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:2).

    Как сообщает «Чемпионат», на разминке перед игрой 30-летний футболист почувствовал мышечный спазм. Тренерский штаб армейцев принял решение не рисковать его здоровьем и выпустил на поле Георгия Щенникова.

    Отмечается, что к прежним травмам Васина нынешнее повреждение не имеет отношения, поэтому он будет готов к матчу 28-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится 12 мая.

    Игрок пропустил более года из-за разрыва передней крестообразной связки колена и только в марте вернулся в строй.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3475

      Агасфер 43 минуты назад

      Дело не в игроках,главная надежда соперников ЦСКА этой весной-гениальные решения Витька,отлично проведшего зимнюю подготовку.

      -1
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      Рейтинг: +4484

      prezent2017 1 час назад

      К матчу с «Зенитом» Васин будет готов? Это хорошо! Тупое дерево Азмун с Дриусси пройдут как нож сквозь масло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      Boeung777 1 час назад

      Да, ЦСКА сегодня в обороне чудили по полной.

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