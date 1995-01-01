Эмери: «Теперь мы сконцентрированы на Лиге Европы. Мы можем сделать что-то важное в этом турнире»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 37-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:1).

«Мы знали, что будет сложно, при 1:0 нам нужно было забить второй гол. Мы контролировали матч на протяжении 90 минут. После первого гола мы пытались забить второй. После их гола мы создали больше моментов, но они хорошо оборонялись. Они очень сильны в обороне, и они это показали сегодня.

Мы знали, что будет сложно, но теперь мы сконцентрированы на Лиге Европы. У нас есть возможность сделать что-то важное в этом турнире, и мы попытаемся сделать это», – сказал Эмери.