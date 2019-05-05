Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию с контрактом форварда Гонсало Игуаина.

Зимой «Челси» арендовал Игуаина у «Ювентуса» до конца сезона.

Первую половину сезона игрок провел в «Милане».

«Я не знаю ничего о будущем Гонсало Игуаина, вам нужно спросить у клуба. Но нападающему непросто играть здесь, когда он привык играть в Испании и Италии. Непросто привыкнуть к этому чемпионату, потому что он отличается с точки зрения физики. Если он останется, то мы можем очень хорошо выступить в следующем сезоне», – сказал Сарри.

В текущем сезоне АПЛ Игуаин сыграл в 13 матчах и забил пять голов.