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    Сарри – о будущем Игуаина: «Я не знаю ничего об этом. Вам нужно спросить у клуба»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию с контрактом форварда Гонсало Игуаина.

    • Зимой «Челси» арендовал Игуаина у «Ювентуса» до конца сезона.
    • Первую половину сезона игрок провел в «Милане».

    «Я не знаю ничего о будущем Гонсало Игуаина, вам нужно спросить у клуба. Но нападающему непросто играть здесь, когда он привык играть в Испании и Италии. Непросто привыкнуть к этому чемпионату, потому что он отличается с точки зрения физики. Если он останется, то мы можем очень хорошо выступить в следующем сезоне», – сказал Сарри.

    В текущем сезоне АПЛ Игуаин сыграл в 13 матчах и забил пять голов.

    Источник: BBC

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    05.05.2019 23:14
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