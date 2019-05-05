Мусаев: «Мы должны были забивать второй гол «Ростову» и доводить игру до победы»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Пропущенный гол в концовке матча связан с тем, что недоработали в нескольких эпизодах и в результате получили ту атаку, к которой мы готовились. Мы знали, что они так сделают, но сказалась небольшая потеря концентрации.

С нашей стороны это был хороший матч. Мы должны были забивать второй гол и уверенно доводить игру до победы. Тем обиднее этот счет.

К голу в наши ворота привела цепочка моментов. Все началось с Ольссона, после чего пошло одно за другим. Одного виноватого в этом голе нет, все понемножку недоработали.

После этой ничьей мы остались третьими. Могли сделать небольшой отрыв, но надо понимать, что в Ростове всем тяжело. Осталось провести три игры, все в наших руках», – сказал Мусаев.