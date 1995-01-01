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    Эмери: «Мы потеряли шансы на топ-4. Теперь собираемся подготовиться к игре в Лиге Европы»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 37-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:1).

    «Мы заслужили победу, но мы знали, что они очень сильны в обороне. Они играли хорошо. У нас были моменты, чтобы забить. Возможно, мы могли добиться результата в первом тайме. Во втором тайме после их гола у нас тоже были моменты, но они хорошо оборонялись.

    Мы боремся и пытаемся побеждать в каждом матче АПЛ, но каждый матч сложный, и сегодняшний – пример тому.

    Сегодня мы хотели победить, и мы работали в АПЛ, чтобы у нас была возможность попасть в топ-4, но сегодня мы сыграли вничью и потеряли шансы на это. Теперь мы собираемся подготовиться к матчу в Валенсии», – сказал Эмери.

    • «Арсенал» занимает пятое место в таблице с 67 очками.
    • Четвертым идет «Тотттенхэм» с 70 очками.
    • Разница забитых и пропущенных мячей у «Тоттенхэма» на восемь лучше, чем у «Арсенала».
    • В четверг«Арсенал» сыграет с «Валенсией» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Первая завершилась победой английского клуба со счетом 3:1.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 22:18
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Max GRIM 15 минут назад

      Подскажите, почему у них в таблице отчерчено 4 команды, а потом ещё одна, если всего от Англии 7 команд в еврокубки?
      1-4 места - Лига Чемпионов
      Одна команда выходит из кубка Англии в Лигу Европы
      5 место - вторая команда в Лигу Европы
      Где ещё одна команда?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6559

      Cules2013 > Max GRIM 11 минут назад

      кубок лиги?

      1
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      Рейтинг: +69

      М.Т. > Max GRIM 10 минут назад

      В Англии в Лигу Европы попадают победители Кубка Англии и Кубка Лиги,а третью путёвку получает 5ая команда

      1
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      Рейтинг: +102

      Max GRIM > М.Т. 3 минуты назад

      Понял, спасибо! Был не в курсе, что у них есть ещё Кубок Лиги

      0
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      Рейтинг: +371

      LMI 27 минут назад

      Ничего мы не получим. Нет у нас ни одного шанса на ЛЕ. Надо быть идиотом, чтобы верить в это. Команда полностью деморализована. Причем отсутствие характера еще менее отсутствует чем при Венгере десятых годов 21 века

      0
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      Рейтинг: +285

      Томик > LMI 20 минут назад

      А причём тут Вы?

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