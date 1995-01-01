Эмери: «Мы потеряли шансы на топ-4. Теперь собираемся подготовиться к игре в Лиге Европы»

Подскажите, почему у них в таблице отчерчено 4 команды, а потом ещё одна, если всего от Англии 7 команд в еврокубки?
1-4 места - Лига Чемпионов
Одна команда выходит из кубка Англии в Лигу Европы
5 место - вторая команда в Лигу Европы
Где ещё одна команда?
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 37-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:1).
«Мы заслужили победу, но мы знали, что они очень сильны в обороне. Они играли хорошо. У нас были моменты, чтобы забить. Возможно, мы могли добиться результата в первом тайме. Во втором тайме после их гола у нас тоже были моменты, но они хорошо оборонялись.
Мы боремся и пытаемся побеждать в каждом матче АПЛ, но каждый матч сложный, и сегодняшний – пример тому.
Сегодня мы хотели победить, и мы работали в АПЛ, чтобы у нас была возможность попасть в топ-4, но сегодня мы сыграли вничью и потеряли шансы на это. Теперь мы собираемся подготовиться к матчу в Валенсии», – сказал Эмери.
- «Арсенал» занимает пятое место в таблице с 67 очками.
- Четвертым идет «Тотттенхэм» с 70 очками.
- Разница забитых и пропущенных мячей у «Тоттенхэма» на восемь лучше, чем у «Арсенала».
- В четверг«Арсенал» сыграет с «Валенсией» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Первая завершилась победой английского клуба со счетом 3:1.