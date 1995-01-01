РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», пропустив на 89-й минуте

«Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Ростовом» в матче 27-го тура РПЛ – 1:1. Гол в составе краснодарцев забил полузащитник Виктор Классон с пенальти, у хозяев отметился нападающий Эльдор Шомуродов.

«Краснодар» идет на третьем месте с 47 очками. «Ростов» с 37 очками занимает седьмое место.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Классон (с пенальти), 25; 1:1 – Шомуродов, 89.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Гацкан, Новосельцев, Чернов, Еременко, Норманн, Глебов (Калачев, 69), Попов (Сигурдарсон, 90+1), Ионов (Шомуродов, 67).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра (Ольссон, 83), Фьолусон, Газинский, Классон, Игнатьев (Ари, 65), Вандерсон (Сулейманов, 70).

Предупреждения: Новосельцев, 24; Глебов, 67; Хаджикадунич, 85 – Газинский, 72.

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