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    РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», пропустив на 89-й минуте

    «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Ростовом» в матче 27-го тура РПЛ – 1:1. Гол в составе краснодарцев забил полузащитник Виктор Классон с пенальти, у хозяев отметился нападающий Эльдор Шомуродов.

    «Краснодар» идет на третьем месте с 47 очками. «Ростов» с 37 очками занимает седьмое место.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Классон (с пенальти), 25; 1:1 – Шомуродов, 89.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Гацкан, Новосельцев, Чернов, Еременко, Норманн, Глебов (Калачев, 69), Попов (Сигурдарсон, 90+1), Ионов (Шомуродов, 67).

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра (Ольссон, 83), Фьолусон, Газинский, Классон, Игнатьев (Ари, 65), Вандерсон (Сулейманов, 70).

    Предупреждения: Новосельцев, 24; Глебов, 67; Хаджикадунич, 85 – Газинский, 72.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии59
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      Рейтинг: +4009

      ilichkadr 31 минуту назад

      Если Краснодар в следующем туре с Енисеем не возьмет 3 очка , то останется не только без ЛЧ, но и без медалей.

      4
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      Рейтинг: +1006

      Валерий1965 52 минуты назад

      Очень хорошая игра! Краснодар, к сожалению, ещё не готов к ЛЧ. Ростов - мужики!)))

      2
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      Рейтинг: +2366

      arzamas 1 час назад

      Ростов - мужики.

      2
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      Рейтинг: +441

      Ковастер 1 час назад

      Как только Перейру на последних минутах меняют, так и пропускают. Не ужели до сих пор этого Мусаев не заметил. Остаётся только удивляться , как Ростов может проиграть Оренбургу, ,играть в ничейку с Анжи??? Они что продают очки?? Ну не может команда играть на равных и с аутсайдером и с претендентом на медали. Как такое может быть :"Ростов проиграл , таким командам как Уфа, Оренбург, Кр. Сов, играют в ничейку с Анжи и Енисеем, а с лидерами бьются на равных"!???

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      Рейтинг: +29431

      MaxRnD > Ковастер 1 час назад

      Отсутствие мотивации в играх с нетоповыми командами - это проблема Ростова с незапамятных времён и по всей видимости она хроническая. Если не ошибаюсь, то даже в серебряном сезоне два раза ливанули Мордовии

      2
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      Рейтинг: +393

      латунный сепаратист > Ковастер 1 час назад

      также как краснодар отдавал очки динамо ахмату оренбургу спартаку тоже продавали да а вы и на равных с лидерами играть не может е локо0-1зенит 2-3

      1
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      Рейтинг: +441

      Ковастер > латунный сепаратист 57 минут назад

      Если ты не слепой то видел, что в игре с Локо был назначен пенальти, а потом судья извинился за ошибку. Со Спартаком на равных, у ЦСКА выиграли, да косяков много, и это тоже наводит на глупые мысли.

      0
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      Рейтинг: +393

      латунный сепаратист > Ковастер 17 минут назад

      а если ты слепой то пенку надо было сегодня ставить и в
      ворота быков когда защитник рукой играл

      0
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      Рейтинг: +1295

      petrucho-spb > MaxRnD 9 минут назад

      Не только у Ростова.

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      Рейтинг: +393

      латунный сепаратист 1 час назад

      краснодару идёт знак свыше .искуственный клуб вышедший в премьер лигу за деньги с 5 места.каждый год сдавали места в лиге чемпионов проигрывая важные матчи.

      0
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      Рейтинг: +441

      Ковастер > латунный сепаратист 56 минут назад

      Блиннн...!!! Как уже задолбали вы!!! Если не по правилам вышли значит должны были бы уже давно вылететь в пердив потом в ПФЛ, и играть на первенство края с Кубанью .Если в 1979м Кубань за бабки Медунова, под руководством Королькова Вышла не по спортивному в высшую лигу, то так в 1982м и вылетела в пердив, а потом и в свою родную вторую лигу, Если при Ткачёве вылазили за счёт грабежа спонсоров, то так и обанкротились, оставив спонсоров и кредиторов с неоплаченными долгами. Сидели бы молча. Клубу всего 11 лет, вы предьявы выставляете как будто клубу 90 лет.

      3
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      Рейтинг: +5045

      mihail200606 1 час назад

      Эх, краснодар.. Желаю чемпионства в следующем сезоне.. Но надо усилиться..

      2
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      Рейтинг: +4434

      Антибиотик 1 час назад

      Ну, вот, болельщики Краснодара все свои поражения на Локомотив списывают, а нужно просто на себя обратить внимание и всего-то. Ростов молодцы, сравняли красиво!

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      Рейтинг: +441

      Ковастер > Антибиотик 46 минут назад

      Локо тут не причём. Если из 11 игр с Ростовом 7 игр победил Ростов, а остальные ничья, то Локо тут не причём. Нужно побеждать было у команд, которые намного слабее.

      1
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      Рейтинг: +729

      spartakuz 1 час назад

      Почему Шомуродова выпускают на замену? Молодой, быстрый. Вполне способен отработать все 90 минут.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29431

      MaxRnD > spartakuz 1 час назад

      А почему Ионов с такой игрой почти всю игру играет ?
      А почему ещё не убили Новосельцева, который везёт и везёт, что ни игра, то привоз или автогол ?
      Волера - стратеХ !

      3
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      Рейтинг: +729

      spartakuz > MaxRnD 1 час назад

      То, что замена оправдывает себя - это хорошо. Просто нужно использовать Шомуродова не на 25%, а на все 100 %!

      1
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      Рейтинг: +29431

      MaxRnD > spartakuz 1 час назад

      Я к тому, что Валеру тяжело понять в некоторых ситуациях

      2
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      Рейтинг: +1658

      dyema 1 час назад

      Проходных игр вообще нет!!!
      Когда такое было, борьба всех со всеми.......

      0
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      Рейтинг: +2192

      владимир миронов 1 час назад

      Старая болезнь Краснодара, по этому показателю мы лидеры не только в нашей стране, но и в Европе. Обидно...

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