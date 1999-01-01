Бундеслига. «Байер» забил шесть голов «Айнтрахту» и сравнялся с ним по очкам

«Байер» разгромил «Айнтрахт» в матче 32-го тура Бундеслиги со счетом 6:1. Нападающий Лукас Аларио забил два гола.

«Байер» набрал 54 очка и поднялся на пятое место в таблице. У «Айнтрахта» такое же количество очков, он идет строчкой выше.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 32-й тур

Байер – Айнтрахт – 6:1 (6:1)

Голы: 1:0 – Хаверц, 2; 2:0 – Брандт, 13; 2:1 – Костич, 14; 3:1 – Аларио, 23; 4:1 – Арангуис, 28; 5:1 – Аларио, 34; 6:1 – Хинтереггер, (в свои ворота), 36.

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