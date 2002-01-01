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    Лига 1. «Монако» проиграл «Сент-Этьену» и остался на 17-м месте 

    «Монако» дома проиграл «Сент-Этьену» в матче 35-го тура Лиги 1. Игра завершилась со счетом 2:3.

    Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. На 40-й минуте он получил желтую карточку.

    «Монако» с 33 очками занимает 17-ю строчку в таблице, «Сент-Этьен» набрал 62 очка и поднялся на третье место.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 35-й тур

    Монако – Сент-Этьен – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мартинш, 18; 1:1 – Бало-Туре (в свои ворота), 59; 1:2 – Кабелла, 71; 1:3 – Нордин, 80; 2:3 – Винисиус, 90+2.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6555

      Cules2013 3 минуты назад

      ну казалось же, вот Жардим нащупал пульс у Монако и пациент скорее жив, чем мёртв, и вот опять потеря очков за потерей, и маячит зона вылета, точнее стыковых матчей, но Монако в таком состоянии, что эти стыки с мотивированным новичком из Лиги 2 не пройдёт. впереди ещё 3 тура, а гандикап только 3 очка. опасно, просто капец как

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