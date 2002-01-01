Лига 1. «Монако» проиграл «Сент-Этьену» и остался на 17-м месте 

«Монако» дома проиграл «Сент-Этьену» в матче 35-го тура Лиги 1. Игра завершилась со счетом 2:3.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. На 40-й минуте он получил желтую карточку.

«Монако» с 33 очками занимает 17-ю строчку в таблице, «Сент-Этьен» набрал 62 очка и поднялся на третье место.

Чемпионат Франции. Лига 1. 35-й тур

Монако – Сент-Этьен – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Мартинш, 18; 1:1 – Бало-Туре (в свои ворота), 59; 1:2 – Кабелла, 71; 1:3 – Нордин, 80; 2:3 – Винисиус, 90+2.

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