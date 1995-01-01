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    Хохлов – о ничьей с ЦСКА: «Живая игра, но не устраивающий команды результат»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

    – Живая игра, приятно было для зрителей, но не устраивающий команды результат. Можно долго разбирать то, что было на поле, но это в другое время.

    – Ошибки при пропущенных голах индивидуальные или системные?

    – Конечно, индивидуальные. Кто-то кого-то перевисел в воздухе. В этом компоненте нас переиграли.

    – Марков вышел, «Динамо» сразу пропустило со стандарта. Он должен был помогать при стандартах?

    – В ситуации с пропущенным голом Марков не держал Нисимуру, у нас при боковых подачах никто никого не держит. Просто сегодня у ЦСКА пошли стандарты, а у нас нет.

    • ЦСКА с 45 очками занимает четвертое место в таблице.
    • «Динамо» с 30 очками идет на 12-м месте.

    Гончаренко опять делает центрфорварда из опорника. И это работает

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +156

      orlovcar 42 минуты назад

      просто нефиг в очередной раз ведя в счете прижиматься к воротам. одно и тоже на протяжении многих лет. ну не можем никак удержать победный счет.

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