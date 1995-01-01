Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

– Живая игра, приятно было для зрителей, но не устраивающий команды результат. Можно долго разбирать то, что было на поле, но это в другое время.

– Ошибки при пропущенных голах индивидуальные или системные?

– Конечно, индивидуальные. Кто-то кого-то перевисел в воздухе. В этом компоненте нас переиграли.

– Марков вышел, «Динамо» сразу пропустило со стандарта. Он должен был помогать при стандартах?

– В ситуации с пропущенным голом Марков не держал Нисимуру, у нас при боковых подачах никто никого не держит. Просто сегодня у ЦСКА пошли стандарты, а у нас нет.

ЦСКА с 45 очками занимает четвертое место в таблице.

«Динамо» с 30 очками идет на 12-м месте.

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