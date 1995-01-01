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    Гончаренко опять делает центрфорварда из опорника. И это работает


    2
    Голосов: 1
    Сегодня, 18:42
    В лучших традициях Вернблума.

    В матче против «Динамо» Виктор Гончаренко решился на эксперимент – Яка Бийол вышел в центре нападения. Идея сработала: номинальный опорник продуктивно отыграл в атаке и забил гол.

    Бийол перешeл в ЦСКА летом из середняка словенского чемпионата. Яка сразу заиграл в основе московского клуба, но уже к половине первого круга перестал попадать в состав. Опорник достойно заменял Вернблума по части оборонительной работы, но ему не хватало тактической грамотности и техники – словенец элементарно плохо пасовал. Гончаренко решил играть без оборонительного опорника, и Бийол плотно присел на скамейку.

    Во втором круге Яка лишь раз вышел в старте – против «Анжи». И сразу забил гол. В том матче словенец действовал как атакующий полузащитник – впервые в карьере. Конечно, Бийолу не хватало техники работы с мячом, но и задачи у него были другие: цепляться за верховые мячи и нагружать штрафную соперника. Яка стал прямым участником двух опасных атак команды в первом тайме, а во второй половине вернулся на родную позицию – в опорку.

    В сегодняшней игре против «Динамо» Яка впервые в карьере сыграл в нападении. Бийол действовал в паре с Чаловым. И на этот раз он не только цеплялся за верховые мячи, но и часто смещался во фланги, играл в подыгрыше. Словенец остался на месте форварда, даже когда на поле появился Абель Эрнандес.

    Игра Бийола в нападении может показаться странным и истеричным решением Гончаренко. Но не торопитесь с выводами. Оказывается, тренер ещe зимой придумал для Яки новую роль: «Я тренируюсь сейчас как нападающий, и как полузащитник, – говорил словенец после матча с «Анжи». – Я готов сыграть обе роли, если команде это нужно. Мы наигрывали это ещe на сборах в Испании». Сразу вспоминается роль Понтуса Вернблума в прошлом сезоне в команде Гончаренко. Опорник-собака в какой-то момент стал выходить в нападении. И это работало: в десяти матчах в атаке Понтус забил пять мячей, а ЦСКА набрал 20 очков.

    Гончаренко продолжает делать из опорников нападающих. Сегодня у Бийола получилось не так уж и плохо: он забил гол, создал для Чалова опасный момент и выиграл восемь единоборств в атаке. Очень приличное выступления для 20-летнего опорника, впервые сыгравшего в центре нападения.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК ЦСКА
    Рейтинг: 2 Голосов: 1
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1733

      Nerlinger 1 час назад

      Что то с ЦСКА не то ... перестали выигрывать и оборона никудышной вдруг стала ...

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