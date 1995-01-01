Гончаренко: «Статистика наших пропущенных мячей критична. Допускаем простые ошибки»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

— Когда пропускаешь два, сложно рассчитывать на победу. Статистика наших пропущенных мячей достаточно критична. Допускаем простые ошибки. Пропускаем быстрые атаки. Надо думать, как это исправить. По числу моментов мы были ближе к победе, но не хватило хладнокровия. Не рационально мы действуем. Если бы мы умудрились проиграть, создав столько моментов — это было бы трудно принять..

— Что случилось с Васиным?

— У него и у Сигурдассона травмы. После того, сколько Витя пропустил, организм еще реагирует на нагрузки.

— Почему много пропускаете?

— Баланса не хватает. Когда ситуация подсказывает идти вперед, мы отдаем назад. Нет оптимального сочетания в защите, чтобы предотвращать простые атаки соперника.

— После игры вы эмоционально говорили с Набабкиным…

— Первый гол — простая ошибка Кирилла. Не имеет права опытный защитник так ошибаться — это не поддается никакому анализу.

ЦСКА с 45 очками занимает четвертое место в таблице.

«Динамо» с 30 очками идет на 12-м месте.

Гончаренко опять делает центрфорварда из опорника. И это работает