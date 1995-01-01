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    Гончаренко: «Статистика наших пропущенных мячей критична. Допускаем простые ошибки»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

    — Когда пропускаешь два, сложно рассчитывать на победу. Статистика наших пропущенных мячей достаточно критична. Допускаем простые ошибки. Пропускаем быстрые атаки. Надо думать, как это исправить. По числу моментов мы были ближе к победе, но не хватило хладнокровия. Не рационально мы действуем. Если бы мы умудрились проиграть, создав столько моментов — это было бы трудно принять..

    — Что случилось с Васиным?

    — У него и у Сигурдассона травмы. После того, сколько Витя пропустил, организм еще реагирует на нагрузки.

    — Почему много пропускаете?

    — Баланса не хватает. Когда ситуация подсказывает идти вперед, мы отдаем назад. Нет оптимального сочетания в защите, чтобы предотвращать простые атаки соперника.

    — После игры вы эмоционально говорили с Набабкиным…

    — Первый гол — простая ошибка Кирилла. Не имеет права опытный защитник так ошибаться — это не поддается никакому анализу.

    • ЦСКА с 45 очками занимает четвертое место в таблице.
    • «Динамо» с 30 очками идет на 12-м месте.

    Гончаренко опять делает центрфорварда из опорника. И это работает

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +468

      Олег Колесов 13 минут назад

      Закончилась московская гегемонияю

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      Рейтинг: +327

      Киркинитидец 22 минуты назад

      витюня! все норм...

      0
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      Рейтинг: +436

      CSKA57 37 минут назад

      С такой игрой ЦСКА в ЛЧ делать нечего. Весьма хромает игровая дисциплина, о чем свидетельствует тот факт, что такой опытный защитник как Набабкин допускает грубейшие ошибки!

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      Рейтинг: +805

      Федорыч-НН 46 минут назад

      Тут важно еще то, что Арсенал набрал приличный ход. Три победы - 9 очков и туляки в зоне ЛЧ. А ЦСКА с такой игрой даже из зоны ЛЕ может вылететь

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      Рейтинг: +5510

      silver29 1 час назад

      Кстати ЦСКА скорей всего поможет динамикам избежать стыковых матчей, в последнем туре они подрежут крылья Самаре, им очки нужнее для ЛЧ.

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      Рейтинг: +426

      Борат > silver29 1 час назад

      Возможно к последнему туру цска уже потеряет шансы на третье место, а крылья будут биться насмерть!

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