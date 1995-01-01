Сульшер: «Мы не заслужили быть в топ-4. Таблица не врет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог ничьей с «Хаддерсфилдом» (1:1) в 37-м туре чемпионата Англии.

«Всегда неприятно не побеждать. Их гола можно было избежать, мы пропустили слишком много похожих мячей в этом сезоне. Нам нужно проанализировать этот момент и улучшить его.

Мы не заслужили быть в топ-4. Мы боролись, нам давали шансы, в этой лиге очень сложно.

Когда мы получали возможности, мы ими не пользовались. Таблица не врет», – сказал норвежец в эфире BBC.