Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Сульшер: «Мы не заслужили быть в топ-4. Таблица не врет»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог ничьей с «Хаддерсфилдом» (1:1) в 37-м туре чемпионата Англии.

    «Всегда неприятно не побеждать. Их гола можно было избежать, мы пропустили слишком много похожих мячей в этом сезоне. Нам нужно проанализировать этот момент и улучшить его.

    Мы не заслужили быть в топ-4. Мы боролись, нам давали шансы, в этой лиге очень сложно.

    Когда мы получали возможности, мы ими не пользовались. Таблица не врет», – сказал норвежец в эфире BBC.

    • «Юнайтед» с 66 очками занимает 6 место в турнирной таблице.
    • Команда потеряла шансы на выход в ЛЧ, но гарантировала себе участие в ЛЕ.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:49
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6555

      Cules2013 1 час назад

      ну сказал правду, а толку-то? от этого что-то изменится? нет же...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +426

      Борат 1 час назад

      По ходу МЮ не скоро вновь станет чемпионом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5043

      mihail200606 1 час назад

      Попрощайся с лидерами..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru