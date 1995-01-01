Сульшер: «Мы не заслужили быть в топ-4. Таблица не врет»

ну сказал правду, а толку-то? от этого что-то изменится? нет же...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог ничьей с «Хаддерсфилдом» (1:1) в 37-м туре чемпионата Англии.
«Всегда неприятно не побеждать. Их гола можно было избежать, мы пропустили слишком много похожих мячей в этом сезоне. Нам нужно проанализировать этот момент и улучшить его.
Мы не заслужили быть в топ-4. Мы боролись, нам давали шансы, в этой лиге очень сложно.
Когда мы получали возможности, мы ими не пользовались. Таблица не врет», – сказал норвежец в эфире BBC.
- «Юнайтед» с 66 очками занимает 6 место в турнирной таблице.
- Команда потеряла шансы на выход в ЛЧ, но гарантировала себе участие в ЛЕ.