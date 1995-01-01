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    Евсеев: «После каждого матча спрашивают, потеряла «Уфа» очки или приобрела. На данный момент мы только приобретаем»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

    Команда из столицы Татарстана сравняла счет на третьей добавленной минуте.

    «Доволен результатом. Играли до конца и забили в конце. Позволили сопернику в первой же атаке нанести удар и пропустили.

    Да, удар был очень качественным и точным. Какие могут быть претензии к вратарю? Игра была нервной. После каждого матча меня спрашивают, потеряли мы очки или приобрели. На данный момент каждое очко мы приобретаем.

    Соперник нас заставил сесть, обороняться в первом тайме. Давление оказывали на флангах. Где-то не успевали переключаться, поэтому приходилось защищаться», – сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Источник: «Матч Премьер»

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +544

      AHTUNGBOL 47 минут назад

      Само собой приобрели, потерять может только лидер с аутсайдером...

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