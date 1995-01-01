Евсеев: «После каждого матча спрашивают, потеряла «Уфа» очки или приобрела. На данный момент мы только приобретаем»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

Команда из столицы Татарстана сравняла счет на третьей добавленной минуте.

«Доволен результатом. Играли до конца и забили в конце. Позволили сопернику в первой же атаке нанести удар и пропустили.

Да, удар был очень качественным и точным. Какие могут быть претензии к вратарю? Игра была нервной. После каждого матча меня спрашивают, потеряли мы очки или приобрели. На данный момент каждое очко мы приобретаем.

Соперник нас заставил сесть, обороняться в первом тайме. Давление оказывали на флангах. Где-то не успевали переключаться, поэтому приходилось защищаться», – сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».