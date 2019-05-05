Азмун: «Жирков – топ. Играл лучше, чем Марсело»

Марсело образца 2019 много хуже Жиркова.
Вот, насчет образца 2017 говорить не будем. Дык, Азмун и не говорит.
Пресс-служба «Зенита» опубликовала в инстаграме видео с участием Бранислава Ивановича, Сердара Азмуна и Юрия Жиркова.
(Иванович) – Хочу сказать тост. Спасибо, что ты такой молодец. Я горжусь, что я твой друг. Спасибо за все.
(Азмун) – Он очень хороший человек. Играл просто топ. Лучше, чем Марсело. Туда-сюда, туда-сюда. Он очень любит жену.
– Как думаешь, он сможет сыграть на чемпионате мира-2026 в Америке?
– Может.
- Вчера команда Сергея Семака досрочно оформила 5-е чемпионство России.
- 35-летний Жирков в текущем сезоне отдал 3 ассиста в 10 играх всех турниров.