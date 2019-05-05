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    Азмун: «Жирков – топ. Играл лучше, чем Марсело»

    Пресс-служба «Зенита» опубликовала в инстаграме видео с участием Бранислава Ивановича, Сердара Азмуна и Юрия Жиркова.

    (Иванович) – Хочу сказать тост. Спасибо, что ты такой молодец. Я горжусь, что я твой друг. Спасибо за все.

    (Азмун) – Он очень хороший человек. Играл просто топ. Лучше, чем Марсело. Туда-сюда, туда-сюда. Он очень любит жену.

    – Как думаешь, он сможет сыграть на чемпионате мира-2026 в Америке?

    – Может.

    • Вчера команда Сергея Семака досрочно оформила 5-е чемпионство России.
    • 35-летний Жирков в текущем сезоне отдал 3 ассиста в 10 играх всех турниров.

    text

    Публикация от text (@zenit_spb)

    Источник: Официальный инстаграм «Зенита»

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    Сегодня, 14:07
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +818

      Дедуктор 9 минут назад

      Марсело образца 2019 много хуже Жиркова.
      Вот, насчет образца 2017 говорить не будем. Дык, Азмун и не говорит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4273

      piligrim1986 37 минут назад

      ну ты бы сначала посмотрел, как бы марсело с тереком сыграл/)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +658

      Фанат Рубина 43 минуты назад

      интересное мнение у него. если он никогда не играл с марсело!?
      видимо газовые деньги в голову конкретно сердару ударили. надеюсь не дойдет до того как кокорин

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1616

      isa361 1 час назад

      веселые ребята)))

      2
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