Азмун: «Жирков – топ. Играл лучше, чем Марсело»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала в инстаграме видео с участием Бранислава Ивановича, Сердара Азмуна и Юрия Жиркова.

(Иванович) – Хочу сказать тост. Спасибо, что ты такой молодец. Я горжусь, что я твой друг. Спасибо за все.

(Азмун) – Он очень хороший человек. Играл просто топ. Лучше, чем Марсело. Туда-сюда, туда-сюда. Он очень любит жену.

– Как думаешь, он сможет сыграть на чемпионате мира-2026 в Америке?

– Может.

Вчера команда Сергея Семака досрочно оформила 5-е чемпионство России.

досрочно оформила 5-е чемпионство России. 35-летний Жирков в текущем сезоне отдал 3 ассиста в 10 играх всех турниров.