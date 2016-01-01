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    Покеттино анонсировал «болезненную перестройку» в «Тоттенхэме»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заявил, что состав его команды нуждается в масштабной перестройке.

    «Все говорят, что у нас удивительный дом (речь о новом стадионе – примечание «Бомбардира»), но в него нужно поставить мебель. И это зависит от бюджета. А так мы являемся смелыми, умными и творческими людьми. Пришло время создать еще одну главу, надо иметь четкое представление о том, как мы собираемся построить этот новый проект. Нам нужно перестроиться. Это будет болезненная перестройка», – сказал Покеттино.

    • «Тоттенхэм» после 37 сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
    • В 1/2 финала Лиги чемпионов лондонская команда противостоит «Аяксу».
    • Летом 2018 года и в январе 2019-го клуб не купил ни одного футболиста.

    Источник: Evening Standard

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +404

      JI e x a 1 час назад

      конечно, надо. Это вообще нонсенс, команда не купила ни одного игрока за полтора года, и играет в полуфинале ЛЧ, борясь при этом за топ-4.

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    • ...
      Рейтинг: +4315

      84aivengo 1 час назад

      вот и шпоры выдохлись.... без новых трансферов ...

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