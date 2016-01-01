Покеттино анонсировал «болезненную перестройку» в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заявил, что состав его команды нуждается в масштабной перестройке.

«Все говорят, что у нас удивительный дом (речь о новом стадионе – примечание «Бомбардира»), но в него нужно поставить мебель. И это зависит от бюджета. А так мы являемся смелыми, умными и творческими людьми. Пришло время создать еще одну главу, надо иметь четкое представление о том, как мы собираемся построить этот новый проект. Нам нужно перестроиться. Это будет болезненная перестройка», – сказал Покеттино.