Покеттино анонсировал «болезненную перестройку» в «Тоттенхэме»

конечно, надо. Это вообще нонсенс, команда не купила ни одного игрока за полтора года, и играет в полуфинале ЛЧ, борясь при этом за топ-4.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заявил, что состав его команды нуждается в масштабной перестройке.
«Все говорят, что у нас удивительный дом (речь о новом стадионе – примечание «Бомбардира»), но в него нужно поставить мебель. И это зависит от бюджета. А так мы являемся смелыми, умными и творческими людьми. Пришло время создать еще одну главу, надо иметь четкое представление о том, как мы собираемся построить этот новый проект. Нам нужно перестроиться. Это будет болезненная перестройка», – сказал Покеттино.
- «Тоттенхэм» после 37 сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
- В 1/2 финала Лиги чемпионов лондонская команда противостоит «Аяксу».
- Летом 2018 года и в январе 2019-го клуб не купил ни одного футболиста.