«Зенит» выплатит «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте» бонусы за победу в РПЛ

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Победа «Зенита» в чемпионате России принесла дополнительную прибыль двум аргентинским клубам – «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте».
По информации Noticias de, «Бока Хуниорс» получит один миллион евро – это бонусы, прописанные в сделке по трансферу Вильмара Барриоса.
По аналогичной схеме заработал и «Индепендьенте», продавший в 2017 году «Зениту» Эмилиано Ригони. Как сообщает TyC Sports, речь идет о 500 тысячах долларов.
Питерцы заплатили за Барриоса 15 миллионов евро, приобретение Ригони обошлось клубу в девять миллионов.