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    «Зенит» выплатит «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте» бонусы за победу в РПЛ

    Победа «Зенита» в чемпионате России принесла дополнительную прибыль двум аргентинским клубам – «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте».

    По информации Noticias de, «Бока Хуниорс» получит один миллион евро – это бонусы, прописанные в сделке по трансферу Вильмара Барриоса.

    По аналогичной схеме заработал и «Индепендьенте», продавший в 2017 году «Зениту» Эмилиано Ригони. Как сообщает TyC Sports, речь идет о 500 тысячах долларов.

    Питерцы заплатили за Барриоса 15 миллионов евро, приобретение Ригони обошлось клубу в девять миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1611

      swot1205 51 минуту назад

      м-да, хорошо жить за наш счет

      0
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      Рейтинг: +654

      Фанат Рубина 1 час назад

      Рубину пару лямчиков за азмуна доплатите за успех, ибо если бы не он х*й бы вы чемпионат бы выиграли!

      3
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      Рейтинг: +4372

      _Marqella_ > Фанат Рубина 41 минуту назад

      всю жизнь с протянутой рукой.....ещё что Рубину дать???

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      Рейтинг: +654

      Фанат Рубина > _Marqella_ 25 минут назад

      ну так то в контракте бонусы были прописаны.. точно говорили что процент со слд. продажи есть..
      и за выступления за зенит рубину пологается бонус..
      а ну да я думаю лично КББ был бы не против еще получить не кую сумму. в следствие воспитания азмуна!

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      Рейтинг: +2149

      RotBerg 1 час назад

      Барриос отбил все затраты) вернее Паредес )))

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