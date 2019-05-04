«Зенит» выплатит «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте» бонусы за победу в РПЛ

Победа «Зенита» в чемпионате России принесла дополнительную прибыль двум аргентинским клубам – «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте».

По информации Noticias de, «Бока Хуниорс» получит один миллион евро – это бонусы, прописанные в сделке по трансферу Вильмара Барриоса.

По аналогичной схеме заработал и «Индепендьенте», продавший в 2017 году «Зениту» Эмилиано Ригони. Как сообщает TyC Sports, речь идет о 500 тысячах долларов.

Питерцы заплатили за Барриоса 15 миллионов евро, приобретение Ригони обошлось клубу в девять миллионов.