Отец Дзюбы: «Артем столько раз выручал Карпина, а тот о него ноги вытирал»

Сергей Дзюба, отец форварда «Зенита» Артема Дзюбы, прокомментировал первое в карьере сына чемпионство, а также рассказал о конфликте футболиста с бывшим главным тренером «Спартака» Валерием Карпиным.

«Довлело ли над Артемом, что чемпионство никак не получается выиграть? Нет, он достаточно взрослый человек, который прошел долгий путь. Тема ждал этого события, но оно на него не давило, даже когда ему кричали, что он не забивает. Не надо быть оголтелым и глупым, диванным – как говорит Артем – зрителем. Дзюба должен выполнять задачу, которую ему ставит тренер, а не заниматься самодеятельностью. Он занимался своим делом и доказал, что даже в этой ситуации может приносить пользу.

То же самое он делал ещe в «Спартаке» при Карпине. Артем столько раз его выручал, забивая важнейшие голы, а тот о него ноги вытирал и вышвыривал его в аренду, даже когда он все хорошо делал. Это все накапливалось. Не каждый молодой игрок выдержит такое несправедливое давление. У нас очень много футболистов, которые ломаются из-за травли со стороны тренеров, болельщиков и некоторых журналистов», – сказал Дзюба-старший.