Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Отец Дзюбы: «Артем столько раз выручал Карпина, а тот о него ноги вытирал»

    Сергей Дзюба, отец форварда «Зенита» Артема Дзюбы, прокомментировал первое в карьере сына чемпионство, а также рассказал о конфликте футболиста с бывшим главным тренером «Спартака» Валерием Карпиным.

    «Довлело ли над Артемом, что чемпионство никак не получается выиграть? Нет, он достаточно взрослый человек, который прошел долгий путь. Тема ждал этого события, но оно на него не давило, даже когда ему кричали, что он не забивает. Не надо быть оголтелым и глупым, диванным – как говорит Артем – зрителем. Дзюба должен выполнять задачу, которую ему ставит тренер, а не заниматься самодеятельностью. Он занимался своим делом и доказал, что даже в этой ситуации может приносить пользу.

    То же самое он делал ещe в «Спартаке» при Карпине. Артем столько раз его выручал, забивая важнейшие голы, а тот о него ноги вытирал и вышвыривал его в аренду, даже когда он все хорошо делал. Это все накапливалось. Не каждый молодой игрок выдержит такое несправедливое давление. У нас очень много футболистов, которые ломаются из-за травли со стороны тренеров, болельщиков и некоторых журналистов», – сказал Дзюба-старший.

    • 30-летний Дзюба является воспитанником «Спартака», за основную команду красно-белых дебютировал в 2006 году.
    • Клуб отдавал игрока в аренду четыре раза – дважды в «Томь» и дважды в «Ростов».
    • В 2015 году нападающий на правах свободного агента перешел в «Зенит».

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:18
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +92

      Boeung777 4 минуты назад

      Походу, у них это семейное.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +672

      deimos88 13 минут назад

      Чем он его выручал? деньгами если только

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19209

      gol_kak_sokol 23 минуты назад

      Просто Валера не тот чел., который будет терпеть вы-е-бон и балабольство.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3848

      серега кашин 29 минут назад

      яблоко от яблони не далеко падает

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3848

      серега кашин 30 минут назад

      а то что сын трепло и игрок то не великий он об этом не говорит, у него все тренеришки а он герой

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      almanev 34 минуты назад

      Просто Валера знал с каким говном имеет дело.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      rash1959 35 минут назад

      дзюба от дзюбы недалеко падает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2378

      serppion 36 минут назад

      Дзюба наконец-то чемпион. Но, как был гадким языкастым утенком, так лебедем и не стал. Деревянный, незабивной любитель потолкаться. После его голов ни разу не захотелось похлопать в ладоши - голы какие-то случайные, на отскоке, по недоразумению.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3055

      nik55 42 минуты назад

      отец трепло как и сын

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +647

      Фанат Рубина 46 минут назад

      ой чувствую щас дзюбе понесет

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru