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    Семак: «Скептики будут нужны везде и всегда, а мы должны работать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в РПЛ.

    • «Локомотив» проиграл «Арсеналу» и лишился шансов на победу в турнире.
    • Поэтому «Зенит» досрочно стал чемпионом.

    — Если по горячим следам — ключевые моменты чемпионства?

    — Весь сезон и его концовка. И когда настроение было хуже после неудачных результатов. Надо было правильно анализировать ситуацию, не сваливаться в какие-то крайности. Что касается весенней части, очень уверенно ее провели. В том числе выездные матчи с конкурентами. А матч с «Краснодаром» получился фееричным и по результату, и по игре. Смотрелись очень хорошо.

    — Вам уже сказали, что вы первый чемпион России как игрок, помощник тренера и главный тренер?

    — Нет. Но это не так важно.

    — А ведь в отношении вас были скептики.

    — Это нормально. Никто никогда не гарантирует результат. Именитому тренеру, который выиграл все или у которого не много опыта работы в его послужном списке. Скептики будут нужны везде и всегда, а мы должны работать. Результат может быть, может не быть, но я склонен верить, что если игроки заслуживают чего-то — это случится.

    — Сейчас тот короткий миг, когда вы счастливы?

    — Это ведь такое тоже понятие… В плане работы оно есть! Но и есть жизнь, которая тоже дарит много приятных эмоций! И надо это время ценить.

    Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере

    Источник: «Матч ТВ»

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