Семак: «Скептики будут нужны везде и всегда, а мы должны работать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в РПЛ.

«Локомотив» проиграл «Арсеналу» и лишился шансов на победу в турнире.

Поэтому «Зенит» досрочно стал чемпионом.

— Если по горячим следам — ключевые моменты чемпионства?

— Весь сезон и его концовка. И когда настроение было хуже после неудачных результатов. Надо было правильно анализировать ситуацию, не сваливаться в какие-то крайности. Что касается весенней части, очень уверенно ее провели. В том числе выездные матчи с конкурентами. А матч с «Краснодаром» получился фееричным и по результату, и по игре. Смотрелись очень хорошо.

— Вам уже сказали, что вы первый чемпион России как игрок, помощник тренера и главный тренер?

— Нет. Но это не так важно.

— А ведь в отношении вас были скептики.

— Это нормально. Никто никогда не гарантирует результат. Именитому тренеру, который выиграл все или у которого не много опыта работы в его послужном списке. Скептики будут нужны везде и всегда, а мы должны работать. Результат может быть, может не быть, но я склонен верить, что если игроки заслуживают чего-то — это случится.

— Сейчас тот короткий миг, когда вы счастливы?

— Это ведь такое тоже понятие… В плане работы оно есть! Но и есть жизнь, которая тоже дарит много приятных эмоций! И надо это время ценить.

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