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    Семак: «Миг радости, он короток. Сам путь к чемпионству важнее»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в РПЛ.

    • Сегодня «Локомотив» проиграл «Арсеналу» и лишился шансов на победу в турнире.
    • «Зенит» досрочно стал чемпионом.

    — Что вы почувствовали, когда в самолете объявили результат матча в Туле?

    — Миг радости, он короток. Сам путь к чемпионству важнее. Понятно, все устали. Мы на первом месте с первого тура. И до последнего никому не отдавали лидерства. Несмотря на все сложности сделали все, что хотели. И все, что могли. Это очень важно для ребят! Для города, для наших болельщиков! Тем более и матч с «Ахматом» складывался не просто! Но команда проявила характер. Доказали, что можем отыграться. То, что дарит нам наша команда, — это здорово! Спасибо всем!

    — У вас упал груз с плеч?

    — Скорее теперь есть удовлетворение от проделанной работы. От того непростого проделанного пути. Теперь чуть-чуть можно расслабиться в плане результата, но не в плане работы. Впереди следующий сезон, да и в этом надо отыграть оставшиеся матчи. Будем думать, кому дать отдохнуть, кто лучше готов. Будем решать в ближайшие дни.

    Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +37287

      Project Бабангида 32 минуты назад

      за один сезон в зените в мудрого старца превратился)
      ладно...всё фигня...поздравляю!

      0
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      Рейтинг: +1115

      ухоженный крокодил 33 минуты назад

      Будем решать кому будем дарить очки, а кому нет =)))

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