Примера. «Барселона» проиграла «Сельте», «Реал Сосьедад» выиграл у «Алавеса»

«Барселона» проиграла «Сельте» в матче 36-го тура Примеры со счетом 0:2. Каталонский клуб с 83 очками занимает первое место в таблице (команда досрочно стала чемпионом). «Сельта» с 40 очками поднялась на 14-е место.

В другом матче «Реал Сосьедад» выиграл у «Алавеса» со счетом 1:0.

Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

Алавес – Реал Сосьедад – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Гарсия (в свои ворота), 24.

Сельта – Барселона – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Гомес, 67; 2:0 – Аспас (с пенальти), 88.

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