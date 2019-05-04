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    Примера. «Барселона» проиграла «Сельте», «Реал Сосьедад» выиграл у «Алавеса»

    «Барселона» проиграла «Сельте» в матче 36-го тура Примеры со счетом 0:2. Каталонский клуб с 83 очками занимает первое место в таблице (команда досрочно стала чемпионом). «Сельта» с 40 очками поднялась на 14-е место.

    В другом матче «Реал Сосьедад» выиграл у «Алавеса» со счетом 1:0.

    Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

    Алавес – Реал Сосьедад – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Гарсия (в свои ворота), 24.

    Сельта – Барселона – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гомес, 67; 2:0 – Аспас (с пенальти), 88.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    04.05.2019 23:40
    Комментарии8
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      Рейтинг: +27

      Lucky80 38 минут назад

      Когда месси будет стареньким, барса будет проигрывать чаще.

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      Рейтинг: +2733

      dinar7777dinar > Lucky80 35 минут назад

      Эпоха подойдёт к своему завершению в ближайшие 2-3 года но Барселона гранд и всяко будут искать замену .

      1
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      Рейтинг: +2733

      dinar7777dinar 41 минуту назад

      Для интересных людей . Барселона уже чемпион . Вышла вторым составом . Отдали матч . Какой месси какой суарес ? Ювентус вон с роналду выиграть не могут .

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      Рейтинг: +2160

      ivan-football-fan 47 минут назад

      Позавчера я на этом же сайте написал текст, который ниже.... Вопрос остаётся, хотя и сагодняшний матч подсказывает ОЧЕВИДНЫЙ ОТВЕТ...
      "...Очевидно, что и через 10 лет Месси будет полезен на поле...И даже - очень полезе (вспомните, например, Паоло Мальдини...) Вопрос НЕ В ЭТОМ! Что будет с Барсой, когда ВОТ ТАКОЙ, КАК СЕГОДНЯ, МЕССИ ЗАКОНЧИТСЯ? Такой, какой делает 90% побед команды!!!..."

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      Рейтинг: +1129

      SarJr 1 час назад

      ндя, барса без месси не может ну вообще ничего

      1
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      Рейтинг: +598

      Жёлто-синий > SarJr 1 час назад

      Ты хоть состав видел?без месси

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      Рейтинг: +2160

      ivan-football-fan > SarJr 47 минут назад

      )))+

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      Рейтинг: +1129

      SarJr > Жёлто-синий 34 минуты назад

      А по твоему там был что ли месси?)))

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