Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение в матче 27-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:2).

По итогам этой встречи «Локомотив» лишился шансов на чемпионство.

«Зенит» досрочно победил в турнире.

«Арсенал» преподал нам урок самоотверженности, самоотдачи. Поэтому они победили. План на второй тайм был отыграться, но простые ошибки, которые мы допустили, не позволили нам это сделать. Что произошло в моменте со вторым голом? Необъяснимо. Как отношусь к тому, что «Локомотив» перестал быть чемпионом? Положительных эмоций быть не может», – сказал Семин.

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