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    Семин – о поражении от «Арсенала»: «Нам преподали урок самоотдачи»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение в матче 27-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:2).

    • По итогам этой встречи «Локомотив» лишился шансов на чемпионство.
    • «Зенит» досрочно победил в турнире.

    «Арсенал» преподал нам урок самоотверженности, самоотдачи. Поэтому они победили. План на второй тайм был отыграться, но простые ошибки, которые мы допустили, не позволили нам это сделать. Что произошло в моменте со вторым голом? Необъяснимо. Как отношусь к тому, что «Локомотив» перестал быть чемпионом? Положительных эмоций быть не может», – сказал Семин.

    Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2410

      Yev 7 минут назад

      Такое впечатление, что нашим клубам надо платить чемпионские премиальные только по итогам следующего сезона или набирать новую команду. Что у Спартака, что у Локо мотивация полностью отсутствует.

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      Рейтинг: +2118

      Fan Loko mik 16 минут назад

      Эх Палыч, Палыч будь в составе этой команды с первых минут Жемалетдинов, Лысов, Лапшов, Кварацхелия...самоотдача была бы гораздо выше, и даже если бы в таком составе проиграли, то не было бы так обидно....но видимо у мэтра своё видение......должны играть такие уроды как эдер, смолов, тарасов, рыбус и т.д. ....и ДА когда уже Мы найдём нормального вратаря....Гиля спёкся, а замена только убогий кочеток, да медведев купленный невесть зачем. Одним словом игра ЛОКО - это печальное валидольное зрелище! Одна надежда на изменения летом....очень туманная надежда...

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      Рейтинг: +79

      Juic 29 минут назад

      Команда явно уже на каникулах. С прошлого матча как минимум.

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