Джорджевич: «Очень рад за «Зенит». Думаю, многие напишут из клуба»

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич высказался о чемпионстве «Зенита».

«Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ после победы «Арсенала» над «Локомотивом».

Джорджевич выступает за тульский клуб на правах аренды, права на футблиста принадлежат «Зениту».

Аренда истекает в конце сезона.

«Очень рад за «Зенит». Они закономерно выиграли чемпионат. В этом году они лучшая команда страны.

Уже много сообщений пришло, потом посмотрю, кто звонил, писал. Думаю, мне многие напишут из «Зенита», – сказал Джорджевич.

Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере