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    Джорджевич: «Очень рад за «Зенит». Думаю, многие напишут из клуба»

    Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич высказался о чемпионстве «Зенита».

    • «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ после победы «Арсенала» над «Локомотивом».
    • Джорджевич выступает за тульский клуб на правах аренды, права на футблиста принадлежат «Зениту».
    • Аренда истекает в конце сезона.

    «Очень рад за «Зенит». Они закономерно выиграли чемпионат. В этом году они лучшая команда страны.

    Уже много сообщений пришло, потом посмотрю, кто звонил, писал. Думаю, мне многие напишут из «Зенита», – сказал Джорджевич.

    Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2298

      пряник929 18 минут назад

      Пусть в Арсенале в лиге Европы поиграет....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5915

      Вомбат 27 минут назад

      Теперь вернут, наверное, его из аренды, и будет обидно за Арсенал, да и за Луку тоже. Сядет ведь в Питере на лавку по причине лимита.

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