Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Луки Йовича в «Реал».

«С «Реалом» не было контактов. На этот раз мне не нужно прибегать к белой лжи, они правда еще не выходили на связь. Я их очень хорошо знаю», – сказал Бобич.