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    «Айнтрахт» опроверг информацию о трансфере Йовича в «Реал»

    Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Луки Йовича в «Реал».

    «С «Реалом» не было контактов. На этот раз мне не нужно прибегать к белой лжи, они правда еще не выходили на связь. Я их очень хорошо знаю», – сказал Бобич.

    • О трансфере сообщило испанское издание AS.
    • По информации источника, «Реал» уже согласовал переход Йовича за 60 миллионов евро.

    Источник: ESPN

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +715

      САНЁК17 41 минуту назад

      хахахаха вот это новость бомба,во всех соцсетях надули болелов Реала,оказывается всё брехня?А как на счёт Азара?

      0
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      Рейтинг: +4302

      84aivengo 51 минуту назад

      вот почему топы сразу общипывают маленькие клубы ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2536

      zatonn 1 час назад

      Реал идёт в сад. Только в Баварию!

      0
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      Рейтинг: +5407

      KLIM777 1 час назад

      Значит сами запускают утку, чтобы цену набить. Йович еще очень сырой для топ клубов

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