хахахаха вот это новость бомба,во всех соцсетях надули болелов Реала,оказывается всё брехня?А как на счёт Азара?
Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Луки Йовича в «Реал».
«С «Реалом» не было контактов. На этот раз мне не нужно прибегать к белой лжи, они правда еще не выходили на связь. Я их очень хорошо знаю», – сказал Бобич.
- О трансфере сообщило испанское издание AS.
- По информации источника, «Реал» уже согласовал переход Йовича за 60 миллионов евро.