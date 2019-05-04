Дриусси: «Мы не хотели проигрывать, это заставило нас идти вперед в матче с «Ахматом»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против«Ахмата» (1:1).

— Себастьян, ожидали ли, что матч в Грозном получится настолько непростым?

— Да, это очень серьезный соперник, особенно на своем поле они хорошо играют. До того, как мы пропустили, было довольно тяжело. Но после пропущенного мяча провели неплохой остаток матча.

— Как вам удалось стать самым проворным в штрафной «Ахмата»?

— Все пошли на ближнюю штангу, я остался чуть позади, потом была серия рикошетов, и мяч отскочил ко мне.

— Что вы говорили друг другу с 61-й по 85-ю минуту, когда шли вперед?

— Мы не хотели проигрывать, и это заставило нас идти вперед. В итоге мы забили и добились ничьей.

— Вас не раздавили, когда вся команда праздновала забитый мяч?

— Нет, это были отличные эмоции — забить гол в концовке матча, и мы разделили эти эмоции вместе с командой.

— Сегодня «Зенит» играл без Дзюбы. Насколько тяжело было команде в его отсутствие?

— Да, нам его не хватало, он — очень важная фигура для нашей команды, но после пропущенного мяча мы нашли в себе силы и добились нужного результата.