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    Покеттино – о двух удалениях в игре с «Борнмутом»: «Мы должны уважать решения судьи»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 37-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:1).

    • В составе «Тоттенхэма» было два удаления.
    • На 43-й минуте встречи красную карточку получил Сон Хын-Мин за неспортивное поведение.
    • На 48-й минуте красную карточку получил Хуан Фойт за фол на игре соперника.

    «Здесь особо не о чем говорить. Время двигаться дальше и готовиться к следующей игре, которая пройдет в среду. Все видели, что произошло на поле.

    Первые 40 минут мы играли хорошо. Я думаю, мы создали много моментов. Мы не забили, и иногда футбол таков – он жесток, мы пропустили на последней минуте.

    Было две красные карточки, и это очень тяжело отражается на команде. Мы боролись и сделали усилие, но здесь больше нечего сказать, кроме того что мы расстроены.

    Сон? Мы уважаем решение судьи и двигаемся дальше. Сейчас мое мнение не так важно. Мое честное мнение заключается в том, чтобы принять решение судьи. Вы знаете, что нельзя изменить того, что произошло.

    Я не видел эпизода с карточкой Фойта, но нужно уважать игру и решения судьи. Я абсолютно ничего не могу сказать кроме того, что нужно уважать решение.

    • «Тоттенхэм» занимает третье место в таблице с 70 очками.
    • «Борнмут» с 45 очками идет 12-м.

    Источник: Sky Sports

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