Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 37-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:1).

В составе «Тоттенхэма» было два удаления.

На 43-й минуте встречи красную карточку получил Сон Хын-Мин за неспортивное поведение.

за неспортивное поведение. На 48-й минуте красную карточку получил Хуан Фойт за фол на игре соперника.

«Здесь особо не о чем говорить. Время двигаться дальше и готовиться к следующей игре, которая пройдет в среду. Все видели, что произошло на поле.

Первые 40 минут мы играли хорошо. Я думаю, мы создали много моментов. Мы не забили, и иногда футбол таков – он жесток, мы пропустили на последней минуте.

Было две красные карточки, и это очень тяжело отражается на команде. Мы боролись и сделали усилие, но здесь больше нечего сказать, кроме того что мы расстроены.

Сон? Мы уважаем решение судьи и двигаемся дальше. Сейчас мое мнение не так важно. Мое честное мнение заключается в том, чтобы принять решение судьи. Вы знаете, что нельзя изменить того, что произошло.

Я не видел эпизода с карточкой Фойта, но нужно уважать игру и решения судьи. Я абсолютно ничего не могу сказать кроме того, что нужно уважать решение.