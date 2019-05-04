Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Начали хуже, чем обычно. Много ошибались в простых ситуациях. В первом тайме после ошибок возникали опасные моменты у наших ворот. В ситуации с пропущенным мячом ошиблись грубо. Пришлось по ходу матча перестраиваться несколько раз. Думаю, удалось переломить ход матча. Во втором тайме создавали хорошие моменты. Забили один, могли забивать еще. С одной стороны хорошо, что свели матч к ничьей: одно очко — это тоже хорошо. С другой — не смогли победить», – сказал Семак.