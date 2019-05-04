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    Семак – после матча с «Ахматом»: «Забили один, могли забивать еще»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

    «Начали хуже, чем обычно. Много ошибались в простых ситуациях. В первом тайме после ошибок возникали опасные моменты у наших ворот. В ситуации с пропущенным мячом ошиблись грубо. Пришлось по ходу матча перестраиваться несколько раз. Думаю, удалось переломить ход матча. Во втором тайме создавали хорошие моменты. Забили один, могли забивать еще. С одной стороны хорошо, что свели матч к ничьей: одно очко — это тоже хорошо. С другой — не смогли победить», – сказал Семак.

    • «Зенит» с 58 очками занимает первое место в турнирной таблице.
    • «Ахмат» с 36 очками идет девятым.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2218

      Gek Dement 14 минут назад

      В Грозном всегда мутные матчи какие-то играет Зенит последние много лет. Едет в ранге фаворита, предыдущие игры команда играет, а в Грозном как будто ее меняют. Первые тайма полтора это не была команда которая приехала оформлять чемпионство, пасы в ноги сопернику, игра на отбой, мяч в воздухе постоянно... эпизод как отчаянно выцарапывали ответный гол конечно немного порадовал, показал что были на поле небезразличные игроки, но в целом наверное дубль бы и то лучше выглядел сегодня на поле чем основа.

      2
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      Рейтинг: +1033

      Тазит > Gek Dement 32 секунды назад

      Вывод какой?

      0
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      Рейтинг: +4293

      84aivengo 17 минут назад

      а пропустить ты не мог ?

      0
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      Рейтинг: +747

      Sviro 35 минут назад

      Фактически, могли оформить сегодня чемпионство.

      2
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      Рейтинг: +5379

      KLIM777 > Sviro 18 минут назад

      Могли. Теперь как ни странно, Тула может оформить Зениту чемпионство.

      3
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