В Грозном всегда мутные матчи какие-то играет Зенит последние много лет. Едет в ранге фаворита, предыдущие игры команда играет, а в Грозном как будто ее меняют. Первые тайма полтора это не была команда которая приехала оформлять чемпионство, пасы в ноги сопернику, игра на отбой, мяч в воздухе постоянно... эпизод как отчаянно выцарапывали ответный гол конечно немного порадовал, показал что были на поле небезразличные игроки, но в целом наверное дубль бы и то лучше выглядел сегодня на поле чем основа.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).
«Начали хуже, чем обычно. Много ошибались в простых ситуациях. В первом тайме после ошибок возникали опасные моменты у наших ворот. В ситуации с пропущенным мячом ошиблись грубо. Пришлось по ходу матча перестраиваться несколько раз. Думаю, удалось переломить ход матча. Во втором тайме создавали хорошие моменты. Забили один, могли забивать еще. С одной стороны хорошо, что свели матч к ничьей: одно очко — это тоже хорошо. С другой — не смогли победить», – сказал Семак.
- «Зенит» с 58 очками занимает первое место в турнирной таблице.
- «Ахмат» с 36 очками идет девятым.