Семак объяснил отсутствие Дзюбы в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья нападающего Артeма Дзюбы, который пропускает матч 27-го тура чемпионата России против «Ахмата».

«Он проходит курс лечения и пока не участвует в тренировочном процессе. На следующей неделе посмотрим, насколько все идет в том ключе, при котором мы сможем надеяться на его участие в следующем матче. Это большая потеря, он набрал хорошую форму в последних матчах. Сегодня придется играть без него», – сказал Семак.