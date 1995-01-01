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    Семак объяснил отсутствие Дзюбы в матче с «Ахматом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья нападающего Артeма Дзюбы, который пропускает матч 27-го тура чемпионата России против «Ахмата».

    «Он проходит курс лечения и пока не участвует в тренировочном процессе. На следующей неделе посмотрим, насколько все идет в том ключе, при котором мы сможем надеяться на его участие в следующем матче. Это большая потеря, он набрал хорошую форму в последних матчах. Сегодня придется играть без него», – сказал Семак.

    • Дзюба получил повреждение в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:2).
    • В текущем сезоне форвард забил 13 голов и сделал 13 результативных передач в 35 играх за «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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