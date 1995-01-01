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    РПЛ. «Спартак» благодаря голу Фернандо обыграл «Урал»

    «Спартак» в матче 27-го тура чемпионата России одержал минимальную победу над «Уралом».

    Единственный гол в игре на 82-й минуте забил бразильский полузащитник Фернандо.

    Набрав три очка, «Спартак» вплотную приблизился к ЦСКА, идущему на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, а «Урал» остался на 11-й позиции.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Фернандо, 82.

    «Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Страннберг, Меркулов, Эль-Кабир, Бумаль, Егорычев (Ильин, 85), Димитров (Араторе, 58), Бикфалви, Погребняк (Панюков, 76).

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Айртон, Гапонов, Мельгарехо (Глушенков, 66), Зобнин, Ломовицкий (Ташаев, 46), Фернандо, Гулиев (Игнатов, 89), Зе Луиш.

    Предупреждения: Бумаль, 57; Ещенко, 57; Гулиев, 64; Егорычев, 67.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии91
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      Рейтинг: +2273

      Сармат Ростов 8 минут назад

      Ну наконец-то...
      Уж грешным делом думал, что опять ничья)))
      ВСЕХ КРАСНО-БЕЛЫХ- С ПОБЕДОЙ!!!!!

      1
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      Рейтинг: +17019

      oyabun 11 минут назад

      Игру Спартака сегодня я бы сравнил с состоянием тяжелобольного. Пока еще очень плох, но видны и проблески выздоровления. Да, по прежнему много брака, плохой медленный выход из обороны в атаку, но видно огромное желание победить, команда борется, на поле нет равнодушных! Очень хочется увмдеть уверенный, сильный, выздоровевший Спартак!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3818

      серега кашин 13 минут назад

      голище то на загледенье

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1657

      ya za spartak 17 минут назад

      с победой братцы

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      спартач-тверь 17 минут назад

      пойду вздрочну на радостях.....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      Киркинитидец 18 минут назад

      все ,ребята пойдем смотреть на суперзвезду дзюбу!

      0
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      Рейтинг: +156

      orlovcar 24 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      опять свиньи отскочили. )))

      -7
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      Рейтинг: +17088

      Боцман59rus > orlovcar 20 минут назад

      Твое мнение многим важно, но всем покую

      9
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      Рейтинг: +3394

      ivany4 25 минут назад

      Если у Спартака нет тренера, нет игры, то находятся исполнители!
      Браво Фернандо!!!
      Выиграли не благодаря, а вопреки.
      Сейчас очки важны. С победой КБ!

      9
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      Рейтинг: +4939

      vka1970 25 минут назад

      Потрясающий гол заколотил Фернандо.
      С победой красно белые .

      11
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      Рейтинг: +337

      serhio80 > vka1970 22 минуты назад

      Привет виталь! С победой!

      4
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      Рейтинг: +4939

      vka1970 > serhio80 19 минут назад

      Привет Серж.
      Спасибо.
      Тебя также персонально с Победой !"

      3
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      Рейтинг: +2354

      мы_не_рабы 25 минут назад

      Всех Спартаковцев с победой! Тяжёлая игра и очень нужная победа. Ломовицкому - здоровья. Фернандо - просто красавец, великолепный гол! Про судью - промолчу, думаю с трибун ему уже сказали кто он. Поборемся за еврокубки, ведь даже ЛЕ, это хорошая школа для молодых ребят. Верю, что Конон будет строить команду опираясь на молодёжь. Удачи всем нам вместе с командой!

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      Рейтинг: +2432

      mopecekca > мы_не_рабы 16 минут назад

      Верю, что конона не будет вскоре)

      4
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      Рейтинг: +2354

      мы_не_рабы > mopecekca 8 минут назад

      Ещё Каррера начал подтягивать и наигрывать молодёжь! Будет Конон или кто-то другой - старички себя исчерпали, поэтому я говорю о том, что надо опираться на молодых, голодных до побед и трофеев ребят.

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