РПЛ. «Спартак» благодаря голу Фернандо обыграл «Урал»

«Спартак» в матче 27-го тура чемпионата России одержал минимальную победу над «Уралом».

Единственный гол в игре на 82-й минуте забил бразильский полузащитник Фернандо.

Набрав три очка, «Спартак» вплотную приблизился к ЦСКА, идущему на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, а «Урал» остался на 11-й позиции.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Фернандо, 82.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Страннберг, Меркулов, Эль-Кабир, Бумаль, Егорычев (Ильин, 85), Димитров (Араторе, 58), Бикфалви, Погребняк (Панюков, 76).

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Айртон, Гапонов, Мельгарехо (Глушенков, 66), Зобнин, Ломовицкий (Ташаев, 46), Фернандо, Гулиев (Игнатов, 89), Зе Луиш.

Предупреждения: Бумаль, 57; Ещенко, 57; Гулиев, 64; Егорычев, 67.

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