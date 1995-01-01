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    Инсинье останется в «Наполи» и продлит контракт с клубом

    Ранее сообщалось, что «Наполи» летом продаст своего многолетнего лидера Лоренцо Инсинье из-за напряженных отношений между ним и болельщиками команды.

    Однако в итоге конфликт удалось уладить и 27-летний футболист останется в Неаполе.

    По информации Football Italia, итальянец подпишет новый контракт с клубом до 2024 года. Официально о сделке будет объявлено в июне.

    Зарплата Инсинье составит пять миллионов евро за сезон плюс бонусы.

    В текущей кампании вингер сыграл 38 матчей в составе «Наполи», забил 13 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5343

      KLIM777 48 минут назад

      с такой игрой он не нужен никому за огромные бабки

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