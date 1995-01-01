Инсинье останется в «Наполи» и продлит контракт с клубом

Ранее сообщалось, что «Наполи» летом продаст своего многолетнего лидера Лоренцо Инсинье из-за напряженных отношений между ним и болельщиками команды.

Однако в итоге конфликт удалось уладить и 27-летний футболист останется в Неаполе.

По информации Football Italia, итальянец подпишет новый контракт с клубом до 2024 года. Официально о сделке будет объявлено в июне.

Зарплата Инсинье составит пять миллионов евро за сезон плюс бонусы.

В текущей кампании вингер сыграл 38 матчей в составе «Наполи», забил 13 голов и сделал семь результативных передач.