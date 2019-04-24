Corriere dello Sport: «Наполи» продаст Инсинье летом. Игроком интересуются «Ливерпуль», «Челси» и «ПСЖ»

«Наполи» принял решение расстаться с нападающим Лоренцо Инсинье в летнее трансферное окно из-за напряженных отношений с итальянцем болельщиков команды.
По информации Corriere dello Sport, 27-летним футболистом интересуются три клуба, в числе которых «Ливерпуль», «Челси» и «ПСЖ».
- Инсинье – воспитанник «Наполи». За основную команду голубых он выступает с 2012 года.
- В этом сезоне форвард провел 38 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал семь результативных передач.
- Контракт футболиста с неаполитанцами рассчитан до июня 2022 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 75 миллионов евро.