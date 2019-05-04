Mundo Deportivo: «Барселона» интересуется Ляказеттом

было бы вообще отлично ! хорошая замена суаресу. александр явно бы захотел пойти на повышение, но хочет ли этого барселона. но новость утятина ! барса интересовалась им когда он был в лионе но он перешел в арсенал.
«Барселона» летом может купить нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонский клуб считает, что возможный трансфер 27-летнего француза обойдется в 65-70 миллионов евро, что существенно дешевле приобретения форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, за которого требуют 120 миллионов.
- В текущем сезоне Ляказетт сыграл 46 матчей в составе «Арсенала», забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.
- Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2022 года.