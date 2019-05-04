Mundo Deportivo: «Барселона» интересуется Ляказеттом

«Барселона» летом может купить нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб считает, что возможный трансфер 27-летнего француза обойдется в 65-70 миллионов евро, что существенно дешевле приобретения форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, за которого требуют 120 миллионов.