Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Mundo Deportivo: «Барселона» интересуется Ляказеттом

    «Барселона» летом может купить нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, каталонский клуб считает, что возможный трансфер 27-летнего француза обойдется в 65-70 миллионов евро, что существенно дешевле приобретения форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, за которого требуют 120 миллионов.

    • В текущем сезоне Ляказетт сыграл 46 матчей в составе «Арсенала», забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.
    • Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:43
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2744

      dinar7777dinar 2 минуты назад

      было бы вообще отлично ! хорошая замена суаресу. александр явно бы захотел пойти на повышение, но хочет ли этого барселона. но новость утятина ! барса интересовалась им когда он был в лионе но он перешел в арсенал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3810

      серега кашин 3 минуты назад

      очередной бред от бомбардира

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      LMI 12 минут назад

      Глупость будет со стороны Александра если он купиться на этот интерес. Играй где угодно, только не в Барсе. Там роль подмены - не более

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2744

      dinar7777dinar > LMI 1 минуту назад

      да ладно роль подмены?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69651
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru