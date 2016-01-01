Семак – перед матчем с «Ахматом»: «Чем ближе вершина, тем сложнее даются шаги»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 27-го тура РПЛ с «Ахматом» отметил, что труднее всего достичь цели тогда, когда ты находишься к ней очень близко.

«Чем ближе вершина, тем сложнее даются шаги», – написал специалист в инстаграме.

В этом туре петербуржцы могут досрочно завоевать золотые медали чемпионата России. «Зенит» лидирует в таблице, опережая «Локомотив» на восемь очков. В случае победы сине-бело-голубых над грозненцами и потери очков железнодорожниками в игре с «Арсеналом» команда Семака станет чемпионом.