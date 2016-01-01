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    Семак – перед матчем с «Ахматом»: «Чем ближе вершина, тем сложнее даются шаги»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 27-го тура РПЛ с «Ахматом» отметил, что труднее всего достичь цели тогда, когда ты находишься к ней очень близко.

    «Чем ближе вершина, тем сложнее даются шаги», – написал специалист в инстаграме.

    В этом туре петербуржцы могут досрочно завоевать золотые медали чемпионата России. «Зенит» лидирует в таблице, опережая «Локомотив» на восемь очков. В случае победы сине-бело-голубых над грозненцами и потери очков железнодорожниками в игре с «Арсеналом» команда Семака станет чемпионом.

    Источник: Инстаграм Сергея Семака

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +597

      Mariner 24 минуты назад

      Блин, ну Сергей... Ну от тебя не ожидал вот эти розовые сопли. Ну давай, расскажи нам, что Ахмат - это просто нереально сложный соперник. Расскажи, что нам будет ооочень сложно взять чемпионство... Вся эта ложь - это на западе и от западных тренеров, нам-то не нужно это втирать! Пожалуйста!

      0
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      Рейтинг: +17

      krim63 56 минут назад

      А хотелось бы в Питере с ЦСКА былоб красиво

      0
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      Рейтинг: +90

      дед Щукарь > krim63 1 минуту назад

      Что бы также красиво как с Краснодаром. И вообще желаю Зениту оставшиеся матчи играть на победу, бороться так как будто в зоне вылета!!! Зенит вперед! Ни шагу назад, за тобой Питер!!!

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      Рейтинг: +10888

      ВетеR 1 час назад

      Сделайте эти шаги достойно !
      Верим в команду.

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