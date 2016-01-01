Семак – перед матчем с «Ахматом»: «Чем ближе вершина, тем сложнее даются шаги»

Блин, ну Сергей... Ну от тебя не ожидал вот эти розовые сопли. Ну давай, расскажи нам, что Ахмат - это просто нереально сложный соперник. Расскажи, что нам будет ооочень сложно взять чемпионство... Вся эта ложь - это на западе и от западных тренеров, нам-то не нужно это втирать! Пожалуйста!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 27-го тура РПЛ с «Ахматом» отметил, что труднее всего достичь цели тогда, когда ты находишься к ней очень близко.
«Чем ближе вершина, тем сложнее даются шаги», – написал специалист в инстаграме.
В этом туре петербуржцы могут досрочно завоевать золотые медали чемпионата России. «Зенит» лидирует в таблице, опережая «Локомотив» на восемь очков. В случае победы сине-бело-голубых над грозненцами и потери очков железнодорожниками в игре с «Арсеналом» команда Семака станет чемпионом.
- Встреча «Ахмат» – «Зенит» пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.
- Матч «Арсенал» – «Локомотив» состоится в 19:00.